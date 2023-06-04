Уголовное дело возбудили из-за массовой драки рабочих-мигрантов у Лахта Центра в Петербурге

Уголовное дело завели на устроивших драку рабочих-мигрантов. Фото: скриншот из видео

Накануне вечером на площадке возле одного из домов по Лахтинскому проспекту произошла массовая потасовка. Стенка на стенку пошли рабочие-мигранты петербургской строительной компании. Первоначально движение на территории около небоскреба в Приморском районе напоминало очень странную забаву. Но закончилась она печально для задержанных иностранцев. Полиция Приморского района возбудила уголовное дело о хулиганстве. Об этом сообщил источник spb.kp.ru в правоохранительных органах.

– Никаких заявлений и обращений в полицию не поступало, в том числе и из медучреждений города, – уточнил собеседник spb.kp.ru.

Он также уточнил, что для выяснения всех подробностей крупной драки в отделы полиции доставили несколько десятков рабочих. Их будут проверять на причастность к конфликту. Как установили следователи, причиной агрессивных разборок с касками, палками и камнями стала обыденная ссора между рабочими. На данный момент имена тех, кто стал зачинщиками конфликта, остаются в тайне. Ранее spb.kp.ru писала, что, когда послышались сирены служб, нарушители прекратили массовое битье боков и поспешили ретироваться подальше с места происшествия.