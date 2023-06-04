«По газону – ходить!»: «Зенит» устроил дискотеку прямо на поле

«Зенит» устроил дискотеку прямо на поле. Фото: ФК «Зенит»

Клуб попрощался с сезоном, в котором добавил вторую звезду к своему логотипу.

БЕЗ БРАЗИЛЬЦЕВ

Матч последнего тура чемпионата России против «Факела» для «Зенита» был чем-то вроде интенсивной тренировки. Победа в турнире была гарантирована заранее, бразильцы разъехались по домам, в общем никаких интриг не ожидалось.

В клубе решили бороться апатией в стане болельщиков яркими событиями. И придумали заманить их на финальную игру сезона концертом группы КняZZ и дискотекой, которая проходила прямо на футбольном поле. Да-да, болельщикам разрешили после матча заполнить газон и танцевать там под сеты диджея. Получилось необычно.

Что же касается самой игры, то смотреть ее с валидолом в кармане могли только фанаты «Факела» из Воронежа. Победа гарантировала бы команде место в РПЛ, а вот в случае поражения клуб мог отправиться в стыковые матчи. Поэтому большую часть игры Воронеж отчаянно сопротивлялся судьбе. Однако у Ерохина были другие планы, он забил гол в концовке и отправил «Факел» бороться за место в элите с третьей командой Первой лиги.

ЦСКА СИЛЬНЕЕ «СПАРТАКА»

Главная интрига последнего тура заключалась в том, кто возьмет серебряные медали. Претендентов было двое: ЦСКА и «Спартак». ЦСКА был повыше, поэтому ему достаточно было просто выиграть – и все. Армейцы решили в долгий ящик этот процесс не откладывать и в режиме «Бури и натиска» сломали хребет «Ростову» еще в первом тайме, забив три гола. Крупная победа стала хорошим десертом ко второму месту, на котором ЦСКА не был очень давно.

Впрочем, как выяснилось чуть позже ЦСКА мог бы и не стараться. В параллельном матче «Спартак» проиграл «Крыльям Советов» 1:0. Причем, Промес не забил пенальти. Команда из Самары очень старалась. Ведь проигрыш отправлял этот клуб в стыковые матчи. А кому хочется играть с мотивированными выскочками из низшего дивизиона? «Спартак» начал сезон хорошо, но финишировал пешком, поэтому будет довольствоваться лишь третьим местом.

Еще один неудачник весны – «Ростов». Игроки устали ездить в поездах на выездные матчи и просто бросили играть. На послематчевой пресс-конференции Карпин в свойственном ему ключе высказался, что ему в принципе все равно, какое место занимать – второе или третье.

-Но ведь это серебряные медали! – уточнил корреспондент.

-Ну и че? – переспросил тренер «Ростова», и тут уже ему ничего не ответили.

«РУБИН» ВЕРНУЛСЯ

В стыках, кроме «Факела», сыграет еще и «Пари НН». Команда Юрана победила 2:0 «Химки», которые Юран возглавлял еще в начале сезона. Поэтому тренер торжествовал и самодовольно улыбался почти всю игру. Вылетают из элиты все те же «Химки» и «Торпедо», но это было известно заранее. Две столь же плохих по организации клуба нужно еще поискать – не найти. Элиты футбола они точно не достойны.

На смену вылетевшим придут прошедший очистку первой лигой «Рубин» из Казани и калининградская «Балтика», нашедшая лихого спонсора в лице «Ростеха». В стыках с клубами из РПЛ сыграют «Родина» и «Енисей».

Следующий чемпионат России стартует уже совсем скоро – в июле.

СКАЗАНО

Много ребят, которые с нами тренируются, начнут подготовительный этап, получат больше игровой практики, когда у нас будут товарищеские матчи. И мы решим, может быть, кто-то из них останется и будет готовиться к следующему сезону. Мы только рады, если наши молодые игроки будут оказывать реальную конкуренцию тем игрокам, которые у нас есть, и будут играть, чем больше, тем лучше.

(Сергей Семак, главный тренер «Зенита»)

КСТАТИ

«Зенит» продлил контракт с 36-летним вратарем Михаилом Кержаковым еще на один сезон. В основном составе сине-бело-голубых он провел 115 матчей. Вместе с «Зенитом» Кержаков стал шестикратным чемпионом России, дважды выиграл Кубок и пять раз — Суперкубок страны.