Поиски таинственно пропавшей полгода назад лыжницы из Карелии завершились трагедией. Фото: vk.com/dlinnybereg

Трагедией завершились поиски 38-летней лыжницы из Карелии. Полгода назад – в середине декабря 2022 года – она пропала без вести. А накануне местные волонтеры из группы «Сортавала. Длинный берег» нашли тело женщины в «загубине» отдаленной части озера. Об этом добровольцы рассказали в своем официальном сообществе ВКонтакте.

– Найдена. Погибла. Соболезнуем родным и близким, – сообщили печальную новость активисты.

Тревогу о том, что спортсменка не выходит на связь, забили не родные, а соседи пропавшей. Именно они были последними, кто видел, как погибшая уходит из дома вместе со своим псом. Спустя сутки вернулась домой ее собака, без хозяйки. Когда живущая одна женщина не вышла на работу в местной больнице, начались поиски. Главврач больницы даже поехал домой к ней. Вскрыв дверь, он обнаружил абсолютно пустую квартиру.

Родные расклеивали ориентировки и распространяли их по соцсетям, обращались за помощью к экстрасенсам. Но летом 2023 года подтвердилась изначальная версия гибели: 38-летняя лыжница из Карелии провалилась под лед и утонула под толщей холодной и темной воды.