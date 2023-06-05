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Общество5 июня 2023 8:41

Первые банкноты, «денежные мужики» и проекты герба СССР: В Петербурге открыли выставку Гознака

Посетителям представили 240 уникальных экспонатов, многие из которых показаны впервые
Иван МАЛЬКОВ
Выставку «В авангарде. Работы художников Гознака 1920-х годов» открыли в Доме фондовых капиталов Петропавловской крепости.

Выставку «В авангарде. Работы художников Гознака 1920-х годов» открыли в Доме фондовых капиталов Петропавловской крепости.

Фото: Дмитрий ШТРАЙС

Денежные банкноты и другие государственные документы словно линза отражают историю страны в ее разные периоды. Сохранением этих уникальных реликтов эпохи занимается Музей истории денег. 1 июня 2023 года в Доме фондовых капиталов Петропавловской крепости открыли новую выставку музея «В авангарде. Работы художников Гознака 1920-х годов» к 100-летию появления денежных знаков с изображениями скульптур Ивана Шадра. Рассказываем, что можно увидеть на новой экспозиции в самом сердце Петербурга.

УНИКАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

В первый день выставки залы были полны народу. По традиции церемония открытия началась после полуденного выстрела пушки Петропавловской крепости. Перед многочисленными гостями и прессой выступил заместитель генерального директора АО «Гознак» Александр Мазур.

- Для нас открытие временных выставок стало уже доброй традицией, - отметил Александр Мазур. - Такие мероприятия позволяют показывать изделия из наших собраний и расширять основную экспозицию музея. В этом году мы открываем уже седьмую выставку. Мы предлагаем всем ознакомиться с творчеством Ивана Шадра и других художников Гознака в интереснейшие годы прошлого века. Те времена очень ярко и самобытно отразились в работах творцов, которые вы сможете увидеть своими глазами.

По словам Александра Мазура, организация подобных событий стало для АО «Гознак» доброй традицией.

По словам Александра Мазура, организация подобных событий стало для АО «Гознак» доброй традицией.

Фото: Дмитрий ШТРАЙС

Главной темой экспозиции стало творчество художников и продукция Гознака в удивительное время - с 1920 х до начала 1930-х годов. Тогда в молодом Советском государстве все буквально бурлило от новых смелых идей и грандиозных планов. Именно в ту эпоху гениальные творцы выковали дизайн главных советских государственных знаков и символов. Например, тогда творил знаменитый Иван Дубасов. Иван Иванович работал главным художником Гознака почти 40 лет. Его заслуженно величают отцом почти всех бумажных денег в Советском Союзе. В ту же пору в стенах Гознака родился один из главных символов советской эпохи - герб СССР. Его наброски, эскизы и первоначальные варианты также стали частью выставки.

Главной темой экспозиции стало творчество художников и продукция «Гознака» с 1920‑х до начала 1930-х годов.

Главной темой экспозиции стало творчество художников и продукция «Гознака» с 1920‑х до начала 1930-х годов.

Фото: Дмитрий ШТРАЙС

- Поводом к организации этой замечательной выставки стало 100-летие появления на советских банкнотах «денежных мужиков» - изображений скульптур выдающегося деятеля искусства Ивана Шадра, - рассказала директор выставочного комплекса АО «Гознак» Наталия Ипатова. - Иван Дмитриевич специально изваял их по заказу Гознака для печати на денежных билетах, облигациях, марках и других документах. В названии выставки есть слово «авангард», однако привычных «авангардных» работ вы найдете не слишком много. Дело в том, что продукция государственного предприятия весьма консервативна, но даже в ней прослеживаются необычные приемы и идеи, свойственные ранне советскому периоду. Тогда Гознак действительно был в авангарде глобальных перемен, затронувших нашу страну.

Наталия Ипатова рассказала о важном юбилее, к которому приурочили открытие.

Наталия Ипатова рассказала о важном юбилее, к которому приурочили открытие.

Фото: Дмитрий ШТРАЙС

В светлых и нарядных залах на всеобщее обозрение выставили 240 уникальных экспонатов. Многие из них впервые показали широкой публике. С первого взгляда на витрины всех поразило буйство красок, оригинальность и смелость дизайнов. Ни одна работа не была похожа на другую и передавала уникальный стиль своего создателя. В разных углах можно было увидеть неутвержденные эскизы почтовых марок 1918 года работы Натана Альтмана, неутвержденные эскизы государственного герба СССР, выполненные художниками Гознака в 1923 году, эскизы бумажных денежных знаков работы Гюнтер-Фридриха Рейндорфа, Михаила Антонова, Ивана Дубасова, Александра Якимченко, Геннадия Пашкова, Виктора Куприянова, Дмитрия Галядкина и других. Большое внимание привлекли неосуществленный проект грамоты для награждения городов 1924 года, проекты нагрудных знаков членов ЦИК СССР, эскизные и печатные проекты облигаций государственных займов и лотерейных билетов Осоавиахима, ОЗЕТа, ОСВОДа, Автодора, а также календари Гознака 1920-х годов и их эскизы.

Экспозиция начинается с эскизов банкнот, а в финале пути разместили календари 1920-х годов.

Экспозиция начинается с эскизов банкнот, а в финале пути разместили календари 1920-х годов.

Фото: Дмитрий ШТРАЙС

- Выставка - это настоящая сокровищница самых разномастных предметов, - пояснил ее куратор Андрей Богданов. - Мы старались отбирать именно то, что было сделано руками самих художников. По нашему замыслу, экспозиция начинается с эскизов банкнот, так как это одна из главных продукций Гознака и именно к ним применяли самые строгие требования. В финале пути мы разместили календари 1920-х годов, где авторы позволяли себе куда больше вольностей.

После удивительного путешествия в прошлое в конце всех ждал еще один сюрприз - каждый гость получил в подарок памятные жетоны, отчеканенные на Санкт-Петербургском монетном дворе - филиале АО «Гознак». На них впервые в металле воплотили проект советской монеты, созданный скульптором Иваном Шадром на основе его знаменитых монументов.

СПРАВКА

Выставка продлится до 8 ноября 2023 года. Экспозиция работает по графику Музея истории денег АО «Гознак» с 10:00 до 20:00 ежедневно.

Обзорные экскурсии проводятся в 13:00, 15:00 и 18:00. Максимальное количество человек на экскурсии 20.

Адрес: Дом фондовых капиталов Петропавловской крепости (Петропавловская крепость, 3, литера Г).

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БИЗНЕС-ПРЕСС