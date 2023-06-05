Первые банкноты, «денежные мужики» и проекты герба СССР: В Петербурге открыли выставку Гознака

Выставку «В авангарде. Работы художников Гознака 1920-х годов» открыли в Доме фондовых капиталов Петропавловской крепости. Фото: Дмитрий ШТРАЙС

Денежные банкноты и другие государственные документы словно линза отражают историю страны в ее разные периоды. Сохранением этих уникальных реликтов эпохи занимается Музей истории денег. 1 июня 2023 года в Доме фондовых капиталов Петропавловской крепости открыли новую выставку музея «В авангарде. Работы художников Гознака 1920-х годов» к 100-летию появления денежных знаков с изображениями скульптур Ивана Шадра. Рассказываем, что можно увидеть на новой экспозиции в самом сердце Петербурга.

УНИКАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

В первый день выставки залы были полны народу. По традиции церемония открытия началась после полуденного выстрела пушки Петропавловской крепости. Перед многочисленными гостями и прессой выступил заместитель генерального директора АО «Гознак» Александр Мазур.

- Для нас открытие временных выставок стало уже доброй традицией, - отметил Александр Мазур. - Такие мероприятия позволяют показывать изделия из наших собраний и расширять основную экспозицию музея. В этом году мы открываем уже седьмую выставку. Мы предлагаем всем ознакомиться с творчеством Ивана Шадра и других художников Гознака в интереснейшие годы прошлого века. Те времена очень ярко и самобытно отразились в работах творцов, которые вы сможете увидеть своими глазами.

По словам Александра Мазура, организация подобных событий стало для АО «Гознак» доброй традицией. Фото: Дмитрий ШТРАЙС

Главной темой экспозиции стало творчество художников и продукция Гознака в удивительное время - с 1920 х до начала 1930-х годов. Тогда в молодом Советском государстве все буквально бурлило от новых смелых идей и грандиозных планов. Именно в ту эпоху гениальные творцы выковали дизайн главных советских государственных знаков и символов. Например, тогда творил знаменитый Иван Дубасов. Иван Иванович работал главным художником Гознака почти 40 лет. Его заслуженно величают отцом почти всех бумажных денег в Советском Союзе. В ту же пору в стенах Гознака родился один из главных символов советской эпохи - герб СССР. Его наброски, эскизы и первоначальные варианты также стали частью выставки.

Главной темой экспозиции стало творчество художников и продукция «Гознака» с 1920‑х до начала 1930-х годов. Фото: Дмитрий ШТРАЙС

- Поводом к организации этой замечательной выставки стало 100-летие появления на советских банкнотах «денежных мужиков» - изображений скульптур выдающегося деятеля искусства Ивана Шадра, - рассказала директор выставочного комплекса АО «Гознак» Наталия Ипатова. - Иван Дмитриевич специально изваял их по заказу Гознака для печати на денежных билетах, облигациях, марках и других документах. В названии выставки есть слово «авангард», однако привычных «авангардных» работ вы найдете не слишком много. Дело в том, что продукция государственного предприятия весьма консервативна, но даже в ней прослеживаются необычные приемы и идеи, свойственные ранне советскому периоду. Тогда Гознак действительно был в авангарде глобальных перемен, затронувших нашу страну.

Наталия Ипатова рассказала о важном юбилее, к которому приурочили открытие. Фото: Дмитрий ШТРАЙС

В светлых и нарядных залах на всеобщее обозрение выставили 240 уникальных экспонатов. Многие из них впервые показали широкой публике. С первого взгляда на витрины всех поразило буйство красок, оригинальность и смелость дизайнов. Ни одна работа не была похожа на другую и передавала уникальный стиль своего создателя. В разных углах можно было увидеть неутвержденные эскизы почтовых марок 1918 года работы Натана Альтмана, неутвержденные эскизы государственного герба СССР, выполненные художниками Гознака в 1923 году, эскизы бумажных денежных знаков работы Гюнтер-Фридриха Рейндорфа, Михаила Антонова, Ивана Дубасова, Александра Якимченко, Геннадия Пашкова, Виктора Куприянова, Дмитрия Галядкина и других. Большое внимание привлекли неосуществленный проект грамоты для награждения городов 1924 года, проекты нагрудных знаков членов ЦИК СССР, эскизные и печатные проекты облигаций государственных займов и лотерейных билетов Осоавиахима, ОЗЕТа, ОСВОДа, Автодора, а также календари Гознака 1920-х годов и их эскизы.

Экспозиция начинается с эскизов банкнот, а в финале пути разместили календари 1920-х годов. Фото: Дмитрий ШТРАЙС

- Выставка - это настоящая сокровищница самых разномастных предметов, - пояснил ее куратор Андрей Богданов. - Мы старались отбирать именно то, что было сделано руками самих художников. По нашему замыслу, экспозиция начинается с эскизов банкнот, так как это одна из главных продукций Гознака и именно к ним применяли самые строгие требования. В финале пути мы разместили календари 1920-х годов, где авторы позволяли себе куда больше вольностей.

После удивительного путешествия в прошлое в конце всех ждал еще один сюрприз - каждый гость получил в подарок памятные жетоны, отчеканенные на Санкт-Петербургском монетном дворе - филиале АО «Гознак». На них впервые в металле воплотили проект советской монеты, созданный скульптором Иваном Шадром на основе его знаменитых монументов.

СПРАВКА

Выставка продлится до 8 ноября 2023 года. Экспозиция работает по графику Музея истории денег АО «Гознак» с 10:00 до 20:00 ежедневно.

Обзорные экскурсии проводятся в 13:00, 15:00 и 18:00. Максимальное количество человек на экскурсии 20.

Адрес: Дом фондовых капиталов Петропавловской крепости (Петропавловская крепость, 3, литера Г).

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