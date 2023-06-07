Как предпринимателю не платить за наружную рекламу?

Фото: ООО «БукингБорд»

С 1 июня по 1 августа новые клиенты DRON.DIGITAL из Петербурга могут протестировать наружную рекламу на видеоэкранах бесплатно. После регистрации на сервисе на счет личного кабинета автоматически начисляется 20 000 рублей - этой суммы хватит, чтобы запустить первую рекламную кампанию и рассказать о своем деле тысячам петербуржцев.

- За последние 10 лет наружная реклама сильно изменилась: печатать баннеры больше не нужно, неделями согласовывать размещение - тоже. Все настраивается онлайн за 20 минут, запускаться можно с бюджетом от 1000 рублей, - говорит Егор Крылов, директор по маркетингу «Дизайнмастер».

Всего в Петербурге порядка 500 видеоэкранов, 318 из них доступны на сервисе DRON. Выбирать адреса экранов и время показа, загружать и менять рекламные макеты пользователи могут самостоятельно прямо на сайте. Настроить рекламу можно так, чтобы жители нужного района увидели ее утром на остановке или у метро по пути с работы домой.

Видеоэкраны фиксируют MAC-адреса смартфонов. Благодаря этому клиенты сервиса получают базу контактов и отчет с результатами рекламной кампании: сколько раз была показана реклама, сколько людей ее увидели, какое количество уникальных пользователей появляется в радиусе рекламной конструкции.

С базой контактов можно продолжить работу в интернете: показывать рекламу в соцсетях и поисковиках тем, кто уже видел ее в городе.

Эффективность размещения через DRON измеряется в цифрах. Интернет-магазин IQtoys увеличил продажи на Wildberries на 50%; посещаемость екатеринбургского ТЦ «Радуга Парк» выросла на 167%.

Успешные кейсы и подробные инструкции по запуску цифровой наружной рекламы DRON публикует на своем сайте.

Акция для предпринимателей Петербурга продлится с 01.06.2023 по 01.08.2023. Для того чтобы получить 20 000 рублей на первый запуск, необходимо зарегистрироваться на сервисе и заключить договор. Подробности акции уточняйте на сайте DRON.

СПРАВКА КП

DRON.DIGITAL - одна из самых экспертных региональных площадок, с помощью которой более 1500 клиентов размещают наружную рекламу в 44 городах России. Рекламодатели получают доступ к инвентарю более 50 операторов - в систему интегрировано более 2000 digital-экранов компаний «Дизайнмастер», Gallery, «Постер», «Реклама центр», «Хэт-трик», «Медиатрон», РИМ и другие.

Реклама. ООО «БукингБорд».