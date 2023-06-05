Банк Уралсиб в Санкт-Петербурге открыл бизнес-клуб «Перспектива». Фото: пресс-служба Банка Уралсиб.

Торжественная церемония открытия состоялась 31 мая во Дворце Путилова. В ней приняли участие более 80 гостей – клиенты премиум-сегмента Банка Уралсиб, а также руководители ключевых направлений филиала банка в Санкт-Петербурге.

Перед участниками с лекцией выступил ex-CEOGett, акционер Gett, бизнес-ангел, эксперт по цифровой транформации бизнеса, бизнес-философ, основатель бизнес-школы «ВВЕРХ» Владимир Маринович. Вечерняя программа была представлена выступлениями квартета виолончелистов, скрипичного дуэта, балетной труппы и кавер-дуэта.

Бизнес-клуб «Перспектива» был создан Банком Уралсиб в декабре 2022 года и открыт в Екатеринбурге, Челябинске и Уфе. Работа клуба в этих регионах получила высокую заинтересованность со стороны бизнеса – резидентами стали более 160 успешных предпринимателей с годовым оборотом более 125 млн рублей. Клуб расширяет свою географию и теперь работает и в Санкт-Петербурге.

«Мы рады открыть клуб в Санкт-Петербурге, ведь в этом прекрасном городе работает множество творческих и успешных предпринимателей, - делится управляющий клубом «Перспектива» Тимур Давыдов. Мы хоти быть полезными петербургскому бизнесу и предложить им уникальное сообщество ярких предпринимателей. Наша миссия – помогать бизнесу увеличивать прибыль и осваивать новые компетенции для его развития».

«Нетворкинг по принципу закрытых бизнес-клубов уже давно доказал свою эффективность для предпринимателей, - рассказывает управляющий директор по малому бизнесу филиала Банка Уралсиб в Санкт-Петербурге Ксения Гончарова. Такой неформальный формат общения позволяет клиентам и партнерам банка находить и налаживать не только бизнес контакты, расширять рынки сбыта, но и обмениваться своим деловым опытом, делиться лучшими практиками. Резиденты клуба смогут проходить обучающие семинары и тренинги от лучших бизнес-коучей страны, что позволит узнавать и внедрять в своих компаниях современные эффективные методы управления. Кроме того, деловой клуб – это сообщество единомышленников, где можно найти коллег по хобби и совместному активному отдыху и путешествиям».

Бизнес-клуб «Перспектива» станет для его резидентов местом для личностного развития, роста, увеличения доли своего бизнеса и достижение целей. Участники клуба смогут посещать различные деловые мероприятия, сессии, тренинги, участвовать в деловых визитах как по России, так и за рубежом. В календаре клуба запланированы семейные дни, когда бизнес-нетворкинг можно совместить с времяпрепровождением с семьей, а также специальные обучающие и развивающие мероприятия для детей резидентов.

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ». LjN8KQZFC