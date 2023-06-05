Петербурженка за полгода накопила 800 штрафов за нарушения ПДД и отдала две машины приставам

Женщине вернут машины, если она выплатит долги. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Жительница Петербурга принципиально не платила штрафы и накопила долг в 180 тысяч рублей. 56-летняя женщина не обращала внимания на 800 документов, которые приходили ей из-за нарушений правил дорожного движения. Автоледи любила гонять по городу на большой скорости и игнорировала закон с конца 2022 года.

- Сотрудники ГИБДД вместе с судебными приставами нашли автомобиль нарушительницы на Софийской улице. Там стоял ее Subaru Impreza 2007 года выпуска, - рассказали в пресс-службе ГУ Федеральной службы судебных приставов по Петербургу.

Автолюбительница пыталась спасти свою машину и приехала к месту стоянки на другой иномарке. Сотрудники решили арестовать и второй кроссовер - Subaru Forester. Специалисты объяснили петербурженке, что она может вернуть машину, но для этого нужно выплатить весь свой долг по штрафам.

Напомним, с начала 2023 года судебные приставы взыскали с нарушителей более 400 миллионов рублей штрафов ГИБДД.