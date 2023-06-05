Гендиректора строительной компании застрелили на стройке в Петербурге

Следователи выезжали на место происшествия. Фото: СК

Следователи в Петербурге разбираются в убийстве мужчины на территории строительного объекта. Труп с несколькими огнестрельными ранениями нашли 5 июня в Приморском районе города. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Петербургу.

- Следователи осмотрели место происшествия и приняли меры для выяснения всех обстоятельств случившегося и поиска причастных к преступлению, - говорится в сообщении регионального ведомства.

Источник spb.kp.ru в правоохранительных органах рассказал, что убитым нашли генерального директора строительной компании «Монолит» Виктора Алиева.

Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Расследование продолжается. Работу специалистов контролирует руководство Главного следственного управления СК РФ по Петербургу.

Напомним, накануне на Витебском проспекте в съемной квартире нашли тела двух молодых людей. Известно, что молодая пара приехала из Северной Осетии. В комнате обнаружен пакет с белым порошком.