Тестируем «Личный кабинет пассажира»: История поездок и пополнение проездных про запас

Новинка пока доступна только в браузере с компьютера и мобильного телефона. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Транспортную систему Петербурга все пытаются сделать комфортнее для горожан. Сначала отказ от маршруток и транспортная реформа, затем медленная цифровизация сферы перевозок. Пассажирам сначала рассказали про мобильное приложение BSTR, где можно было заранее купить одноразовый проездной билет с QR-кодом или пополнить «Подорожник». Однако сервис не особо прижился: одноразовые билеты мало кто покупал, а устанавливать на смартфоны BSTR лишь ради отложенного пополнения проездного желающих оказалось немного.

ДВА В ОДНОМ

Создать кабинет можно на сайте «Подорожника» или на сайте «Организатора перевозок». Регистрационная форма просит почтовый адрес и пароль, а анкета на следующем шагу – номер проездного билета, ФИО его владельца. В список можно внести несколько билетов сразу, но пока только «Подорожники» - льготные ждут, пока разработчики доберутся и до них.

Функционал кабинета обещают расширить - добавить информацию о расписании транспорта и возможность строить маршруты. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Разгуляться в личном кабинете негде: для каждого проездного, который человек зарегистрирует, доступны всего две функции. Первая – пополнить карточку. Минимум на 40 рублей и максимум на 5000 рублей с помощью банковской карты. Увы, выбранная сумма будет лежать на проездном «в запасе», поскольку ее нужно активировать старыми добрыми способами – на специальном устройстве в метро или на валидаторах в автобусах.

- Необходимость активации платежа вызвана техническими особенностями работы системы пополнения и чипов, которые используются в карте «Подорожник», - объяснили в комитете по транспорту в ответ на вопрос пассажиров. - К сожалению, пока что действительно после онлайн-пополнения ресурса требуется его активация.

В какой-то мере электронное пополнение удобно: утром, в поездке на работу, не придется выстаивать в метро очереди в кассы или автомат для пополнения проездного, а просто приложить карточку к пустующему устройству.

Вторая функция – просмотр списка поездок. Он начинает свою историю лишь после создания личного кабинета. Каждое прикладывание билета к турникету или валидатору превращается в маленькое досье: в какой день и час и в каком транспорте оплачивали проезд, сколько стоила поездка, сколько денег оставалось после каждой из них.

В кабинете удобно отслеживать количество поездок на всем транспорте и потраченные на них деньги. Фото: скриншот из личного кабинета пассажира

В принципе, так удобно следить за расходами и выслеживать моменты, когда не срабатывает пересадочный тариф «60 минут». Тогда есть повод обратиться с жалобой к «Организатору перевозок», легко подтвердив претензию красноречивым скриншотом.

Кстати, пополнить проездной предлагается и без создания личного кабинета. Так что если список поездок вас мало интересует, сайт может быть немного полезным без лишних действий.

ПАССАЖИРСКИЙ СПРАВОЧНИК

В отдельной вкладке собраны частые вопросы пассажиров: про льготные билеты, стоп-лист для проездных, порчу и потерю билета, возврат денег и восстановление ресурса на потерянном проездном.

- Утраченные и утерянные билеты не восстанавливаются, - сообщают пассажирам в рубрике с вопросами. – Для восстановления ресурса «Единого электронного билета», оформленного на карту «Подорожник», нужно обратиться в кассу СПб ГКУ «Организатор перевозок» по адресу ул. Рубинштейна, 32А.

Пополнить проездной можно и без создания личного кабинета. Но активировать сумму все равно придется в метро или на автобусных валидаторах. Фото: podorozhnik.spb.ru

ИТОГ

Следить за количеством поездок и правда удобно – не нужно выписывать в блокнот транспортные расходы и вычислять, сколько денег потратилось за один день или месяц. Но куда удобнее это было бы в быстром мобильном приложении, а не на сайте.

- У личного кабинета имеется только мобильная и компьютерная версия, приложение пока находится в разработке. При работе с личным кабинетом рекомендуем убедиться, что отключен VPN, - уточнили в комитете.

До конца 2023 года власти разработают приложение для покупки виртуального «Подорожника», где будет схожий с личным кабинетом функционал. В дальнейшем в приложение добавят остальные виды билетов, возможность построить маршрут, узнать информацию о расписании транспорта и способах оплаты проезда.