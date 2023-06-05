Самые свежие и актуальные новости о ПМЭФ читайте в спецвыпуске «Комсомолки» от 14 июня

С 14 по 17 июня 2023 года в городе состоится Петербургский международный экономический форум. Фото: Артем КИЛЬКИН

Совсем скоро Северная столица вновь станет территорией для новых идей и смелых решений. С 14 по 17 июня 2023 года в городе состоится Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Это уникальное событие в сфере экономики и бизнеса. За прошедшие годы форум стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед страной и миром.

В прошлом году на ПМЭФ говорили о новых возможностях в изменившемся мире. Тогда в мероприятии приняли участие более 14 000 человек из 130 стран. В этот раз главная тема форума звучит еще более актуально: «Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений». Всего запланировано более 140 сессий, в которых выступят более 1000 модераторов и спикеров.

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