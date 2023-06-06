Петербуржцы показали один из лучших результатов по стране в Большом экзамене ПДД

В России подводят итоги Большого экзамена ПДД Авто.ру. Он проходил онлайн с 4 апреля. В нем приняли участие более 67 тысяч жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Регион вошел в топ-3 по количеству пользователей. Петербуржцы с среднем набрали 39 баллов из 60 возможных, жители области — 38. Средний результат по России составил 34 балла.

Всего проверить свои знания решили свыше миллиона человек по стране. Перед началом экзамена пользователи выбирали, от лица какого участника дорожного движения отвечать на 15 вопросов — автомобилиста, пешехода или водителя средства индивидуальной мобильности (СИМ), например электросамоката.

Всего разработали 350 вопросов. Их составляли эксперты организации дорожно-транспортного движения и партнеры проекта — Авто.ру и Самокаты Яндекс Go. 100 вопросов посвящены новому разделу ПДД — средствам индивидуальной мобильности.

Правильно ответили на все вопросы порядка двух тысяч россиян. У почти 70 тысяч участников 45 баллов и более. На все вопросы отвечали в среднем за шесть минут, а самый быстрый результат — 41 секунда.

Наиболее легким признали вопрос, связанный с запретом движения автомобилей по обочинам. С ним справились 96% пользователей, прошедших экзамен до конца. Не вызвали затруднений у большинства вопросы о запрете управления транспортом в нетрезвом состоянии (94% верных ответов). Практически идеально отвечали о преимуществе, которое водитель при повороте обязан предоставить велосипедистам и пешеходам на «зебре».

Партнеры проекта — Самокаты Яндекс Go и Авто.ру — выделили также темы, вызвавшие наибольшие затруднения. Это вопросы, связанные с недавними поправками в ПДД. Самый сложный — о том, какого цвета бывает горизонтальная разметка. «Подвох» кроется в том, что с 1 марта для нее разрешено использовать зеленый, синий и красный цвета. Мало кто — всего 8% — смог ответить на вопрос о знаке «Место для парковки» с табличкой 8.4.3.1. Он разрешает стоянку только электромобилям и гибридам с возможностью зарядки от внешнего источника. 89% неверно ответили на вопрос о знаке «Движение на велосипедах запрещено». Ему «подчиняются» еще и мопеды, а вот СИМ — нет.