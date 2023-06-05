Роспотребнадзор Петербурга призвал не употреблять «Мистер Сидр» из-за смертельных отравлений в Ульяновске и Самаре. Фото: Олег ЗОЛОТО

Для 18 человек вечерние алкогольные посиделки закончились летальным исходом. Причиной сначала отравления, а потом и смерти стал напиток «Мистер Сидр». Из-за этого петербургский Роспотребнадзор официально призвал не употреблять спиртное этой марки. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

– В Самаре и Ульяновске зарегистрировали случаи отравления, в том числе с летальными исходами, алкогольным пивным напитком марки «Мистер сидр», – уточнили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Как выяснилось, изготавливают отравляющий коктейль на территории Самарской области. Кроме того, в пресс-службе надзорного ведомства убедительно попросили сообщать о наличии на магазинных полках данного товара. Супермаркеты и другие продовольственные точки уже проинформированы о необходимости убрать продукцию из оборота. По предварительным данным, причина отравления – содержание в алкоголе метанола.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что продукт, после употребления которого пострадали 50 россиян, ищут по всей стране. Эксперты считают, что напиток представляет из себя все, что угодно, но не сидр.