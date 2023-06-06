Огромная очередь собралась около памятника блаженной Ксении Петербургской в день его открытия

Памятник открыли 6 июня.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Памятник блаженной Ксении Петербургской торжественно открыли 6 июня на Смоленском кладбище в честь 35-летия со дня прославления в лике святых. В первый же день перед монументом столпились огромные очереди: многие пришли, чтобы помолиться и даже загадать желание около памятника святой заступнице.
Женщины приходят, чтобы помолиться и загадать желание.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Скульптуру создали Вадим Сазонов и Николай Иванов за счет пожертвований. На открытии побывали губернатор Северной столицы Александр Беглов и митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий.
Некоторые женщины загадали желание.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
- Блаженная Ксения стала первой женщиной среди святых, прославленных Церковью на петербургской земле. Она отказалась от всего, посвятила себя молитвам и духовному служению людям. Место ее упокоения на Смоленском кладбище стало святым, - рассказал на церемонии глава города.
На открытие монумента пришло множество людей.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В день открытия памятника в храме Смоленской иконы Божией Матери на Васильевском острове прошло праздничное богослужение. В честь Ксении Петербургской в городе названы два храма, пять домовых храма, часовня и епархиальная больница.
Петербурженки принесли к монументу цветы.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА