Огромная очередь собралась около памятника блаженной Ксении Петербургской в день его открытия

Памятник открыли 6 июня. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Памятник блаженной Ксении Петербургской торжественно открыли 6 июня на Смоленском кладбище в честь 35-летия со дня прославления в лике святых. В первый же день перед монументом столпились огромные очереди: многие пришли, чтобы помолиться и даже загадать желание около памятника святой заступнице.

Женщины приходят, чтобы помолиться и загадать желание. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Скульптуру создали Вадим Сазонов и Николай Иванов за счет пожертвований. На открытии побывали губернатор Северной столицы Александр Беглов и митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий.

Некоторые женщины загадали желание. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Блаженная Ксения стала первой женщиной среди святых, прославленных Церковью на петербургской земле. Она отказалась от всего, посвятила себя молитвам и духовному служению людям. Место ее упокоения на Смоленском кладбище стало святым, - рассказал на церемонии глава города.

На открытие монумента пришло множество людей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В день открытия памятника в храме Смоленской иконы Божией Матери на Васильевском острове прошло праздничное богослужение. В честь Ксении Петербургской в городе названы два храма, пять домовых храма, часовня и епархиальная больница.