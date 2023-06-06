«Единая Россия» и фонд «Наша Правда» передали на фронт крупную партию спецтехники

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко отметил, что жители региона всегда рады помочь бойцам. Фото: пресс-служба администрации Ленобласти.

С апреля помощь от фонда «Наша Правда» и «Единой России» получили 1-й армейский корпус ДНР, 58-я армия, 4-я армия ВВС и ПВО, воинские части ВДВ.

Военнослужащим передали квадрокоптеры, противодронные комплексы и комплекты оборудования для управления беспилотниками, автомобили с необходимыми ремкомплектами, портативные и автомобильные радиостанции, экипировку, прицелы, приборы ночного видения и многое другое.

В начале июня в штаб ВДВ привезли квадроциклы с прицепами и противопожарное оборудование.

- Всего фонд «Наша правда» закупил и передал бойцам в зону СВО необходимые спецсредства и технику почти на полмиллиарда рублей. При поддержке «Единой России» и добровольцев МГЕР наш фонд продолжит доставлять помощь военнослужащим в зону спецоперации, – отметил генеральный директор Фонда «Наша Правда» Александр Бровченко.

В Бердянске подразделениям 58-ой армии также передали средства связи, а в Луганске военнослужащим войсковой части 33000 – антидроновые ружья. В Херсонской области войсковая часть получила автомобили высокой проходимости.

- Мы помогаем подразделениям русской армии и добровольческим отрядам на всей линии фронта. Привозим средства радиоразведки и разведки, автомобили повышенной проходимости и квадроциклы, которые могут оперативно доехать на линию боевого соприкосновения и эвакуировать раненых. Помогаем с радиостанциями, средствами электронной борьбы – всем, что создает купола для наших бойцов, обнаруживает вовремя вражеские дроны. Работаем с командирами подразделений. И знаем, что всё необходимое доходит точно до «передка», - рассказал руководитель Центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин.

Он отметил, что в общей сложности «Единая Россия» с начала СВО уже собрала более 7 миллиардов рублей на помощь фронту.

- Помогали, помогаем и будет помогать. Делаем это при поддержке неравнодушных людей, которые стоят рядом с партией, и наших партнеров – фонда «Наша Правда», который появился не так давно, но сделал для нашей общей Победы уже очень многое, - отметил Александр Сидякин.

- Все местные отделения «Единой России» нашего региона подключены к этой работе. Сразу после начала спецоперации у нас был создан региональный проект «ЕР47.Донбасс.Возрождение», который объединил помощь всех жителей области. Окопные свечи, маскировочные сети, противодронные ружья и другие необходимые бойцам вещи собирают и отправляют на фронт депутаты, районные штабы, волонтёры и неравнодушные граждане региона. Задействованы все, кому не безразлична судьба наших ребят, – заявил Секретарь Ленинградского областного регионального отделения партии «Единая Россия», губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Он также анонсировал, что в ближайшее время в зону проведения спецоперации уйдет еще одна машина, в этот раз посылки по заявкам наших защитников собирали депутаты фракции «Единая Россия» Законодательного собрания Ленинградской области.

- От наших районных исполкомов помощь на фронт уходит еженедельно. Заявки от наших бойцов приходят разные. Иногда просят дополнительные элементы экипировки, обувь, различную радиотехнику и инструменты. Люди кооперируются и вместе с партией собирают всё необходимое и передают на фронт. Многое жители Ленинградской области делают своими руками. Характерный пример: в деревне Лаголово Ломоносовского района, был организован мастер-класс по плетению маскировочных сетей для бойцов СВО. Наши ребята знают, что мы вместе, рядом, готовы помогать, приближать Победу, – уверен Александр Дрозденко.

С начала СВО в Ленобласти создан проект «ЕР47.Донбасс.Возрождение», который объединил помощь всех жителей региона. Фото: пресс-служба администрации Ленобласти.

Напомним, 18 апреля «Единая Россия» подписала соглашение с фондом поддержки патриотических инициатив «Наша Правда». Оно предполагает помощь военнослужащим в зоне СВО и жителям новых регионов. Соглашением предусмотрена поддержка волонтеров «Единой России», гуманитарная помощь, закупка оборудования и медикаментов, доставка этих грузов на передовую и в новые регионы.

При поддержке фонда секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак ранее доставил 76-й Псковской дивизии ВДВ на Кременском направлении партию спецтехники. Также «Единая Россия» и «Наша Правда» передали груз военным на Донецком и Авдеевском направлениях, военнослужащим 292-ого самоходного артиллерийского полка, разведывательному батальону 136-ой отдельной мотострелковой бригады и подразделениям 58-й армии на Запорожском направлении, коптеры и другие спецсредства мотострелкам в ЛНР, разведбату и спецназовцам в ДНР, автомобили УАЗ Пикап подразделениям ВДВ.

«Единая Россия» с первого дня проведения спецоперации оказывает всестороннюю помощь эвакуированным, а также жителям ЛДНР, в Херсонской и Запорожской областях. Региональные отделения партии доставили более 62 тысяч тонн гуманитарного груза в новые регионы — от продуктов и средств гигиены до лекарств и медицинского оборудования, стройматериалов и бытовой техники.

На Донбассе и в новых регионах работает 45 гуманитарных центров «Единой России», где мирные жители могут получить помощь и консультации по различным вопросам.