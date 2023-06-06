Курортный сбор введут в Петербурге с 1 апреля 2024 года

Собранные деньги направят на развитие объектов курортной инфраструктуры. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге все-таки введут курортный сбор. Внесенный губернатором законопроект накануне одобрил бюджетно-финансовый комитет. Об этом 6 июня рассказал председатель комитета Денис Четырбок в своем телеграм-канале.

- Согласно тексту документа с 1 апреля 2024 года курортный сбор в размере 100 рублей в сутки должны будут платить совершеннолетние туристы, приехавшие в Петербург более чем на один день, - объяснил депутат ЗакСа.

Путешественникам придется платить один раз, но сразу за весь отпуск. Если планы изменятся, и турист покинет город раньше, то деньги ему вернут. Взимать сбор будут гостиницы и индивидуальные предприниматели.

Официально курортный сбор в тестовом режиме введут в октябре 2024 года, но до апреля брать деньги с туристов не будут.

- Собранные деньги направят исключительно на проектирование, строительство, реконструкцию, содержание, благоустройство и ремонт объектов курортной инфраструктуры, - отметил Четырбок.

От выплаты курортного сбора освободили ветеранов, блокадников, инвалидов, а также тех, кто приезжает в Северную столицу на лечение, спортивные соревнования или на учебу.

Напомним, ранее курортный сбор планировали ввести в Петербурге с 1 августа, но позже нововведение перенесли.