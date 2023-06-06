Не хлеба, а зрелищ: Показываем Левашовский хлебозавод, перестроенный под культурное пространство

Под культурное пространство на экс-заводе отвели только первый этаж. Остальные теперь заняты офисами. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Левашовский хлебозавод на Барочной улице - памятник, превратившийся в современное культурное пространство - готовится принимать гостей. Новая точка притяжения людей на Петроградской стороне откроется 10 июня.

Построенный в 1933 году, завод беспрерывно работал до 2010 года. Все это время здесь выпекали хлеб, производство не останавливалось даже в блокадные годы. Сейчас от хлебного духа ничего осталось - в новеньких залах пахнет чистотой и деревом, как после свежего ремонта на даче. Реконструкция разрушающегося здания шла с 2018 года – участок земли вместе с заводом выкупила компания RBI. Специалисты даже сомневались, что памятник регионального значения дотянет до второй жизни - слишком уж был плох. Но хлебозавод дожил и зажил по-новому. Spb.kp.ru заглянула внутрь него накануне открытия.

Кирпичная труба, конечно, больше никогда не задымит. Но по ночам она красиво подсвечивается. Внешний облик завода с этой трубой, желтыми фасадами и ленточным остеклением сохранили. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

КОТЕЛЬНАЯ С ДЕРЕВЯННЫМ КУПОЛОМ

Интерьеры дорогого бизнес-центра или минималистичного отеля – такие ассоциации приходят на ум при входе в здание хлебозавода. Это контрастирует с заводской «внешностью»: желтый цвет круглых фасадов, ленточное остекление, огромную красно-коричневую трубу оставили в первозданном виде. Труба, конечно, уже никогда не задымит. Зато теперь она становится объектом для фотографий и красиво подсвечивается по ночам.

Под общественное пространство здесь отвели только первый этаж. Остальные пять заняли коворкинги и офисы компании, взявшей на себя реконструкцию, и «Школы Masters», отвечающей за культурную программу новой локации.

- В Петербурге не хватает точек притяжения, где люди могли бы проводить время между работой и домом. Мы конкурируем с соцсетями и питейными заведениями - зовём людей на культурные, архитектурные мероприятия, - рассказали создатели пространства.

Огромная круглая котельная с 13-метровым деревянным куполом стала залом для концертов и лекций. Акустика здесь подходящая для событий со звуком. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сердце хлебозавода – «Творческая котельная». Огромное круглое помещение, отделанное нетронутым старинным кирпичом, с деревянным 13-метровым куполом и шикарной акустикой станет площадкой для лекций про искусство, фестивалей, деловых мероприятий и концертов. Уникальная круглая форма, созданная для кольцевого цикла приготовления хлеба, кстати, и стала поводом признать завод памятником. К слову, такие стены могли сберечь здание в случае взрыва котла.

Несколько дверей связывают котельную с округлым коридором, отделанным прозрачными стеклоблоками. Среди них теряются двери двух небольших залов для лекций и мастер-классов, а также чайной комнаты, где планируется устраивать встречи-чаепития с деятелями культуры и искусства.

В яркой чайной комнате планируется устраивать встречи-чаепития с деятелями культуры и искусства. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Входная часть хлебозавода, называемая «Ротондой», хранит память об истории предприятия и его блокадных годах. В самое тяжёлое для Ленинграда время, когда на производстве не осталось даже электричества, работники из последних сил крутили механизмы вручную, чтобы хлеб продолжал готовиться. Сейчас в «Ротонде» оборудована небольшая выставка о трудовой эпохе завода и его создателе, инженере Георгии Марсакове. Небольшая комната рядом отведена под блокадную инсталляцию.

Она рассказывает об истории маленького квартала Петроградской стороны, ограниченной Чкаловским и Левашовским проспектами и Большой Зелениной улицей. Ее оформили как лестничную клетку у входа в коммунальную квартиру с почтовыми ящиками и звонками. Здесь на стенах написаны имена трёх тысяч местных жителей, погибших в блокаду. В комнате целых 12 минут перечисляют имена этих людей, под ногами у зрителя в этот момент - объемная схема умиравшего квартала, спрятанная под стеклом.

Часть завода отвели под инсталляцию о блокадных годах. На стене записаны имена трех тысяч умерших в те годы жителей квартала, в котором стоит предприятие. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

РАСЦВЕТАЛИ ЯБЛОНИ И ГРУШИ

Этажи, где хранили муку, сахар и соль, где месили тесто, где пекли хлеб и где его загружали в грузовики, переделали под офисные нужды. Для сотрудников открыты кабинеты, небольшая зона отдыха с библиотекой. А бывший гараж для хлебных грузовиков переделали под парковку на 24 автомобиля.

Приятно побыть и рядом с заводом, на улице. Вдоль одной из его стен разбили уютный сквер с большими елями, грушами и яблонями, извилистыми скамейками, чуть поодаль разместили парковку для электромобилей с зарядной станцией.

Внутри комнаты-инсталляции 12 минут перечисляют имена тех самых жителей. Под ногами у зрителя в этот момент - объемный макет квартала Чкаловский-Левашовский-Большая Зеленина. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сложно сказать, что программа хлебозавода будет по карману всем любителям искусства и архитектуры. Здесь планируют проводиться экскурсии с искусствоведами за 2500 рублей, концерты за 4500 рублей и арт-медитации за 500. Бесплатными в пространстве всегда будут блокадная и историческая выставки, а также некоторые лекции из общей программы.

Так называемая "Ротонда" во входной части отведена под выставку об истории хлебозавода и хлебном деле. Уникальная круглая форма и кольцевое производство и стали поводом признать здание памятником. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

КОНКРЕТНО

10-11 июня, в первые дни открытия Левашовского хлебозавода, гостям будут проводить экскурсии об истории и архитектуре предприятия. В эти же выходные будет и фортепианный концерт.

Каждый день с 11 до 20 часов любой сможет свободно посетить котельную и блокадную инсталляцию.