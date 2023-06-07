Семь выстрелов в упор: Видео момента убийства генерального директора строительной фирмы в Петербурге

В бизнесмена выстрелили семь раз в упор. Фото: СК

В Петербурге продолжается расследование убийства генерального директора строительной компании «Монолит» Виктора Алиева. На видео неизвестный мужчина в каске подбегает к гендиректору и быстро стреляет в него семь раз. Мужчина даже не успел понять, что происходит. После выстрелов преступник убегает. Все произошло за считанные секунды.

- Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Расследование продолжается. Работу специалистов контролирует руководство Главного следственного управления СК РФ по Петербургу, - сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Напомним, труп с несколькими огнестрельными ранениями нашли на стройке в Приморском районе 5 июня. Следователи осмотрели место преступления.

Позже в Петербурге по плану «Перехват» задержали машину «Шкода Рапид», которая находилась в розыске. В автомобиле находились мужчина и женщина. Их задержали по подозрению в убийстве.