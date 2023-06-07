Как благодаря нацпроекту «Демография» получить бесплатно второе образование

Рассказываем, как благодаря нацпроекту «Демография» можно бесплатно получить второе образование. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Еще давно американские психологи вывели формулу счастливой работы: ее надо менять каждые пять - семь лет, иначе застреваешь в рутине и становишься практически бесполезным на своей позиции, что в итоге отражается на твоем же качестве жизни. Но для того, чтобы как-то расшевелить себя, вовсе необязательно бросать работу. Можно пройти переобучение, докрутить свои навыки и двигаться дальше по карьерной лестнице либо расширять компетенции на одной позиции, благо вариантов сейчас много.

ЕСЛИ ВАМ НЕМНОГО ЗА 30, ЕСТЬ НАДЕЖДА ПЕРЕОБУЧИТЬСЯ

В 2021 году в рамках нацпроекта «Демография» появилась программа «Содействие занятости». Она дает возможность получить новую профессию в режиме онлайн совершенно бесплатно. Программа доступна людям от пятидесяти и старше, безработным, молодежи до 35 лет, испытывающей сложности с поиском работы, женщинам с детьми до 7 лет и еще ряду категорий.

В 2023-м к обучению в рамках нацпроекта приступили 2602 человека. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вариантов образовательных направлений в Петербурге более чем достаточно: можно получить как прикладную специальность, вроде парикмахера, рабочую, так и цифровые компетенции, отучиться по педагогическим и управленческим программам. По данным городского Комитета по труду и занятости населения, в прошлом году обучение в рамках проекта «Демография» прошли 7665 человек, в 2023-м к обучению приступили 2602 человека.

- Сотрудники требуются в сфере промышленности, информационных технологий, торговли, транспорта, ЖКХ, здравоохранения, образования. Также наблюдается постоянная потребность в обновлении компетенций работников. Этим определяется высокая востребованность программ повышения квалификации, - отмечают в пресс-службе Комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга.

СТАТЬ БУХГАЛТЕРОМ ОНЛАЙН

По пути переобучения, будучи в отпуске по уходу за ребенком, пошла и 33-летняя Виктория Федорова. Она отучилась по программе «Бухгалтерский учет, анализ хозяйственной деятельности и аудит» в Президентской академии (РАНХиГС).

Пройти переобучение можно и взрослым. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Когда-то давно репетитор по английскому посоветовала поступить на финансового менеджера, - рассказывает она. - Прислушалась к ней, так как сама еще не понимала, кем вижу себя в будущем. Долгое время диплом лежал невостребованным, пока не пришла в организацию, в которой работаю по сей день. Мой путь был от менеджера по продажам до начальника группы экономического учета и контроля. Я очень люблю свою работу, но, к сожалению, после пандемии, ежегодно наше подразделение претерпевает кадровые изменения. Вот и после моего ухода в декрет произошла новая трансформация, и должности, подобной моей, не существует в новом подразделении - объединили две, мою и маркетинг.

Тогда к женщине пришли мысли о необходимости научиться чему-то фундаментальному, если ее должность так и не вернут в штатное расписание.

- Как-то перед Новым годом подружка обмолвилась о бесплатном образовании для мамочек, находящихся, в отпуске по уходу за ребенком, и, как только заработал данный раздел сайта «Работа России», мы тут же отправили заявки, - продолжает Виктория. - Все закрутилось быстро. Максимум две недели прошло между отправкой заявки и зачислением в университет. Очень благодарна данной программе не только за знания, но и за возможность дать мозгу собраться, ведь ох как сложно держать его в тонусе в это прекрасное декретное время.

Возрастные специалисты сейчас востребованы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В обучении Федоровой понравилось на 99 процентов: шикарные преподаватели практики, потрясающий куратор, сама форма обучения - она очень удобна для мам в декрете и с лекциями онлайн, и с тестами на отдельной электронной площадке. Некоторые преподаватели давали материал так интересно, что хотелось слушать еще и еще.

- В 1 процент я бы внесла два пункта. Первый - это количество практических очных занятий - их хотелось бы больше. И не только 1С, а, например, порешать задачи по ТБУ и аудиту. Второй - скорость обучения, - рассказывает Виктория. - Наш курс длился около 1,5 месяца. По истечении месяца большинство из нас начали захлебываться. Не только знаниями, но и тем, что семья и дом остались практически без внимания. Занятия с 09.30 до 16.30 пять дней в неделю очень бодрят, но что при этом творится дома, вы же сами представляете, насколько женщина в декрете «ничего не делает». Было бы здорово увеличить срок обучения хотя бы на месяц, а то и полтора.

КОГДА ПЕНСИЯ НА ГОРИЗОНТЕ

Тренд этого года на российском рынке - потребность в зрелых сотрудниках. По мнению ряда экспертов, те работодатели, которые ранее более лояльно относились к молодым специалистам, будут активнее рассматривать резюме соискателей старше 50 лет, если они обладают современными компетенциями, необходимыми для выполнения должностных обязанностей.

- Спрос на сотрудников старше 50 лет обуславливается несколькими факторами, - говорит старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок. - В первую очередь тем, что возрастные специалисты имеют необходимый жизненный опыт, умеют находить общий язык с коллективом, выстраивать эффективные коммуникации как внутри организации, так и за ее переделами. Во-вторых, они не имеют завышенных зарплатных ожиданий, знают цену своим навыкам и знаниям, готовы лояльно относиться к решениям руководства и при необходимости идти на компромисс, проявляют разумную инициативу, обладают высокими исполнительскими и организаторскими качествами. В-третьих, возрастные специалисты хорошо справляются в коллективе с ролью наставников молодых специалистов, а также служат связующим звеном между руководством организации и подчиненными.

По данным Президентской академии, в рамках проекта «Содействие занятости» граждане старше 50 лет одни из самых активных участников образовательной инициативы. Слушатели этой возрастной категории чаще всего выбирают программы «Менеджер по работе с маркетплейсами», «Управление персоналом и кадровое делопроизводство», «Специалист в сфере закупок», «Microsoft Office с нуля до продвинутого пользователя», «1С для начинающих».

СТАТЬ МАРКЕТОЛОГОМ С ОПЫТОМ

Ольга Коломиец в 52 года прошла программу обучения в РАНХиГС по программе «Интернет-маркетинг».

- Я преподаю в Петровском колледже. У меня несколько высших образований: первое историческое, второе экономическое. Есть также диплом о профессиональной переподготовке «Менеджмент в бизнесе» при Институте менеджмента ЛИНК, - рассказывает он. - Вообще я такой человек по жизни - люблю осваивать что-то новое. Не останавливаюсь на достигнутом, потому что понимаю, что для того, чтобы оставаться на месте, надо очень быстро бежать, как говорила Алиса у Кэрролла. Я проработала более двадцати лет в страховых компаниях на различных должностях, в том числе на управленческих, но в какой-то момент приняла решение, что мне теперь интересно работать с молодежью. Поэтому сейчас я преподаю.

В какой-то момент Ольга получила предложение о переподготовке по проекту «Демография» от колледжа, где работает.

- Честно говоря, удивительно было попасть в эту программу, потому что я не являюсь безработной, но, как я поняла из той рассылки, которую нам направили, речь идет о том, что предлагается обучение для людей предпенсионного возраста, чтобы диверсифицировать их навыки, - рассказывает она. - В случае если подойдет срок очередного контракта заключения договора на преподавательскую деятельность, а что-то изменится в учебных планах и не будет достойной нагрузки, чтобы преподаватель был в силах найти другой вариант трудозанятости. Поэтому я с удовольствием откликнулась на предложение от колледжа.

По словам Ольги Коломиец, учиться было сложно: обучение на протяжении полутора месяцев в ежедневном режиме с 09:00 до 16:00.

- Я думаю, многие слушатели столкнулись с ситуацией, что это невозможно в онлайн-режиме совмещать с основной работой, - вспоминает Ольга. - Я старалась подключаться в те дни, когда у меня не было своих занятий. Если такой возможности не было, смотрела онлайн-запись. Я хочу сказать спасибо РАНХиГС за то, что замечательно был построен процесс обучения. По вечерам была ежедневная выкладка занятий, которые проходили онлайн. До сих пор мы можем пользоваться этими записями. Сейчас думаю, что те моменты, которые я упустила, буду наверстывать.

В процессе обучения у Ольги даже возникла идея создания сайта, что и было сделано.

- Дальше у меня есть идея отработать этот сайт для своих образовательных программ, которые я веду для студентов, - говорит она. - И это будет полезное совмещение. Я смогу обогатить для студентов программы и в то же время смогу откатать на них инструменты, которые потом можно будет запустить в коммерческий проект. Есть наработки по проведению бизнес-тренингов по технологии переговоров, технологии создания презентаций. В дальнейшем я доработаю сайт и буду двигаться в этом направлении.

КОНКРЕТНО

Принять участие в федеральном проекте «Содействие занятости» могут:

- женщины в декрете и неработающие мамы с детьми до 7 лет

- люди старше 50 лет

- безработные

- граждане до 35 лет без высшего или среднего специального образования

- студенты последних курсов и выпускники ссузов и вузов

- отслужившие в армии граждане, которые не нашли работу

- граждане, находящиеся под риском увольнения, и ряд других категорий.

НА КОГО В 2022 ГОДУ ПЕРЕУЧИВАЛИСЬ ПЕТЕРБУРЖЦЫ

«Таргетолог», «SMM-специалист», «Основы онлайн-предпринимательства», «Менеджер маркетплейсов», «Бухгалтер субъекта малого бизнеса», «Интернет-маркетинг», «Семейное и детское психологическое консультирование», «Сметное дело в строительстве», «Предпринимательство: от идеи до старта», «Excel с нуля до продвинутого пользователя», «Управление государственными и муниципальными закупками», «Руководитель ИТ-проектов, «IT-рекрутер», «Бухгалтерский учет, анализ хозяйственной деятельности и аудит», «Кондитер», «Повар», «Косметик», «Программирование и веб-программирование», «Ландшафтный, графический и UI-дизайн», «Юриспруденция».

КОМПЕТЕНТНО

«Программы бесплатного обучения и повышения квалификации востребованы у петербуржцев. Основные задачи таких образовательных проектов - помочь горожанам найти работу, освоить новые компетенции и повысить собственную конкурентоспособность, поэтому ситуация на рынке труда учитывается при формировании и согласовании образовательных программ. Профессиональная ориентация является обязательной ступенью для петербуржцев, желающих пройти обучение в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография». Специалисты-психологи Центра занятости помогают принять взвешенное решение, выбрать программу обучения, опираясь не только на свой интерес, но и на реальную ситуацию на рынке труда, опыт, навыки. Такой подход повышает конкурентоспособность прошедшего обучение и ускоряет процесс трудоустройства. Услуга профориентации представляет собой тестирование и последующую консультацию на основе полученных результатов. Все это позволяет проанализировать имеющийся опыт, навыки и умения потенциального слушателя, совместно со специалистом понять, увеличится ли шанс на трудоустройство после получения новых знаний по выбранной программе».

(Комитет по труду и занятости населения Санкт-Петербурга.)

КСТАТИ

Сейчас предприятиями города поданы заявки на обучение более 1300 сотрудников. До конца года планируется обучить более 1800 человека. Наиболее популярные программы в рамках опережающего обучения по рабочим специальностям:

- сварщик на машинах контактной (прессовой) сварки

- водитель погрузчика, для лиц, имеющих водительское удостоверение категории В (электропогрузчик с мощностью двигателя свыше 4 кВт)

- токарь

- маляр

- оператор станков с программным управлением 4-го разряда

- слесарь механосборочных работ

- стропальщик

- формовщик ручной формовки 4-го разряда.