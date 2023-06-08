Абитуриенты Санкт-Петербурга и Ленинградской области могут отправить документы для поступления по почте. Фото: пресс-служба УФПС.

Выпускники школ из Санкт-Петербурга и Ленинградской области смогут направить документы на поступление в выбранное учебное заведение Почтой России. Это быстрый и удобный способ подачи документов в приёмные комиссии.

Отправить документы для поступления можно из любого почтового отделения письмом или бандеролью с объявленной ценностью, описью вложения и уведомлением о вручении. В прошлом году за июнь-июль клиенты отправили 310 600 таких отправлений. Всего с начала 2023 г. их было более 620 000.

Сотрудники почты помогут правильно оформить отправку, если это будет нужно. Необходимо сохранить квитанцию, которую выдадут в почтовом отделении. В ней указан трек-номер, который понадобится для отслеживания письма на сайте или в мобильном приложении Почты России.

«Для максимально быстрой отправки документов в учебные заведения абитуриенты могут воспользоваться экспресс-отправлением EMS. Оформить и оплатить курьерскую доставку можно в почтовом отделении, с помощью мобильного приложения или официального сайта Почты России. Онлайн клиенты также могут рассчитать стоимость услуги», – отметила заместитель директора по коммерческой деятельности макрорегиона Северо-Запад Почты России Наталья Парфёнова.

Упаковку для EMS-отправления Почта предоставляет бесплатно, контрольный срок доставки по городу один день, за пределы региона от трёх до шести дней. При отправке EMS можно подключить услугу SMS-информирование. Тогда с каждого этапа следования отправления клиент будет получать информацию о статусе.

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