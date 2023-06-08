Сбер подвёл итоги весеннего сезона эковолонтёрства. Фото: пресс-служба Сбербанка.

Вчера, в День окружающей среды, Сбер завершил серию экологических мероприятий «Зелёная весна». Всего этой весной Сбер организовали поддержал несколько сотен экологических мероприятий на всей территории России. Для каждого желающего нашёлся подходящий ему вариант поддержки природы и поиска единомышленников. Вся это происходило в рамках масштабной ESG-программы «Сберегаем вместе».

На «Весеннем Кубке Чистоты» («Чистые игры») 12 тыс. человек в 82 населённых пунктах страны собрались, чтобы очистить от мусора парки, леса и городские пространства. Сбер выступил генеральным партнёром этих командных соревнований по сбору и сортировке мусора. Ключевые игры с участием волонтёрских команд Сбера — всего их было около 200 — прошли в Челябинске, Астрахани, Кемерово, Ижевске, Ставрополе, Санкт-Петербурге и Москве.

Акция Сбера «День Волги» состоялась20 мая и собрала 30 тыс. жителей Поволжья. Волонтёры Сбера вместе с фондом «Без рек как без рук» взяли 30 проб воды для исследования состояния экосистемы Волги. Во время субботников на берегах реки было убрано более 1 тонны мусора, около 400 кг вторсырья отправлено на переработку, высажены сотни деревьев и кустарников. В Нижнем Новгороде, Набережных Челнах, Чебоксарах и Йошкар-Оле прошла детская эковикторина, в Дубне, Иваново, Костроме, Твери и Ярославле — лекции в школах и конкурсы рисунков, в Волгограде и Саратове — мастер-классы и экологические игры. В Астрахани в реку было выпущено 1200 мальков. На экофестивале в Самаре была создана мозаика из 50 тыс. пластиковых крышек, попавшая в Книгу рекордов России.

У другого крупного мероприятия Сбера, прошедшего этой весной,— благотворительного забега Зелёный Марафон — также внушительные экологические результаты. К забегу присоединилось более 126 тыс. человек. Все регистрационные взносы участников марафона были направлены на высадку деревьев в регионах России.

В Москве волонтёры и гости забега приняли участие в посадке деревьев, мастер-классах, лекциях и квестах на экологическую тематику. В разных городах были организованы зоны для раздельного сбора отходов. Отдельно на переработку собирались пластиковые крышечки от бутылок. Например, в Калининграде на средства от их переработки закупят инвалидные коляски и средства реабилитации для детей, в Чите из них сделают уличную мебель, а в Абакане и Хабаровске — арт-объекты.

Кроме того, Сбер расширил благотворительную повестку марафона, запустив сбор средств в поддержку акции «Мир открытых возможностей» для детей с особенностями развития. Взнос Сбера составил 10млн рублей, а все желающие могут присоединиться к акции до1сентября 2023 года.

Этой весной также продолжалась посадка деревьев и в рамках лесовосстановительной программы Сбера. Более 1100 сотрудников отделений Сбербанка вместе с экоактивистами высадили саженцы елей, сосен, берёз и других деревьев в Вологодской, Новгородской, Тамбовской областях, Красноярском крае, Ханты-Мансийском автономном округе — Югре и других регионах России. Всего к концу 2023 года благодаря трёхлетней программы будет высажен 1 млн деревьев.

И уже не в первый раз волонтёры Сбера присоединились к масштабной международной акции «Сад Памяти» в Челябинске, Республике Коми, Красноярском крае и других регионах. Сбер — генеральный партнёр этой акции, благодаря которой в России и за рубежом ежегодно высаживается более 27 млн деревьев в память о погибших в годы Великой Отечественной войны.

Татьяна Завьялова, старший вице-президент поESGСбербанка:

«Входе "Зелёной весны" Сбер провёл более 800 экологических мероприятий в разных уголках нашей Родины. С апреля по июнь к ним присоединилось почти 100 тыс. человек. Свыше 250 тонн собранных отходов, половина из которых отправилась на переработку, более 200 тыс. саженцев деревьев —это весомый вклад в здоровую окружающую среду и наше будущее! Отрадно отметить, что более 13 тыс. участников "Зелёной весны"— сотрудники Сбера. Своим примером мы стараемся вовлечь в экологическую повестку как можно больше людей. Для нас важно поддерживать и развивать экологическое движение в масштабах всей страны, среди наших клиентов и партнёров». Реклама.