Книжные аллеи откроются на Малой Конюшенной улице 9 июня

Книжные аллеи будут работать до 10 сентября. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Девятый сезон Книжных аллей стартует на Малой Конюшенной улице 9 июня. Главным арт-объектом культурного пространства станет книжный шкаф, высота которого составит 54 метра. Он создан из выстроенных в ряд стеллажей. О проекте рассказали в пресс-службе Смольного.

- Петербуржцев всегда отличала любовь к чтению. Три года назад наш город был признан самым читающим регионом России. Такие наши проекты, как Книжный салон и Книжные аллеи, подтверждают репутацию Петербурга как города книгочеев и книголюбов, - отметил губернатор Александр Беглов.

Петербуржцам и гостям города представят 10 тысяч книжных новинок и бестселлеров. Также для посетителей подготовили насыщенную развлекательную программу. Желающие смогут сфотографироваться на фоне ретро-фотозоны – с ковром, радиоприемником и другими предметами из прошлого.