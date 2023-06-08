Домклик Сбербанка: установлен рекорд по среднесуточному количеству заявок на ипотеку. Фото: freepik.com.

В мае 2023 года в Сбере был зафиксирован рекордный спрос на ипотеку. По данным Домклик, в этом месяце было подано в среднем 19 тыс. заявок в день. По сравнению с прошлым годом этот показатель вырос более чем в 2 раза. С января 2023 года среднедневное количество заявок на жилищные кредиты выросло на 27%.

Об этом рассказал исполнительный директор по работе с партнёрами дивизиона «Домклик» Сбербанка Дмитрий Черновна круглом столе «Цифровая ипотека: как выстроить бесшовный клиентский путь», который прошёл в пресс-центре ТАСС.

По данным Домклик, больше всего жилищных кредитов в мае выдано в Москве (на 35,1 млрд рублей), Московской области (на 33,8 млрд рублей), Краснодарском крае (на 21,6 млрд рублей), Санкт-Петербурге (на 20,4 млрд рублей) и Тюменской области (на 18,4 млрд рублей).

Наибольшим спросом у россиян по-прежнему пользуется вторичное жильё (доля в выдачах – 61%), на втором месте —новостройки (33%), отмечают в Сбере. Реклама.