Оборот платёжного сервиса SberPay на Северо-Западе превысил 12 млрд рублей. Фото: freepik.com.

С начала 2023 года объём платежей через сервис SberPay на Северо-Западе достиг и превысил 12 млрд рублей. Это почти в два раза больше, чем годом ранее. Увеличилось и количество транзакций - 8,5 млн операций за пять месяцев текущего года. Это в 2,5 раза больше показателя прошлого года.

По итогам пяти месяцев 2023 года доля платежей, совершенных при помощи SberPay, в портфеле банка превысила прошлогодний показатель в два раза и составила более 40%.

Наибольшей популярностью, если судить по объёму платежей, сервис пользуется у покупателей Санкт-Петербурга (более 6,7 млрд руб.), Архангельской (500 млн руб.) и Калининградской (более 400 млн руб.) областей.

Зеленая кнопка доступна более чем на 75 тысячах сайтов и приложений по всей стране и более восьми миллионов россиян ежемесячно пользуется этим методом оплаты. Реклама.