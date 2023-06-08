От умных помощников до нейросети: как инновации поддерживают экономику страны. Фото: пресс-служба Сбербанка.

На Международной выставке кооперационных проектов «Евразия — наш дом», которая проходит с 7 по 9 июня 2023 года в Сочи на территории Парка науки и искусства «Сириус», были представлены инновационные отечественные решения. Разработки должны повысить эффективность здравоохранения, образования и других отраслей экономики. Презентацию собственных решений на своем стенде провел Сбер. В мероприятии приняли участие Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин и главы правительств СНГ. Вот несколько наиболее интересных разработок.

УМНЫЙ ПОМОЩНИК ВРАЧА «ТОП-3»

Система поддержки принятия врачебных решений — умный помощник врача «ТОП-3» —предлагает три наиболее вероятных диагноза на основании симптомов пациента.

«ТОП-3» уже работает во всех взрослых поликлиниках Москвы. Система помогла врачам поставить более 10 млн предварительных диагнозов, а эффективность постановки диагнозов выросла на 7,4%. Благодаря доказанной эффективности и безопасности система «ТОП-3» зарегистрирована в Росздравнадзоре по третьему (самому высокому) классу потенциального риска.

АЛГОРИТМ «КТ ЛЁГКИХ»

В период пандемии в более чем 30 регионах страны использовался алгоритм "КТ Легких" для определения ковида. Сейчас он умеет выявлять и другие патологии, включая онкологические заболевания. К примеру, в Областной клинической больнице № 3 Челябинска сервис ретроспективно оценил 261 КТ-исследование и на 68 из них выявил подозрения на онкологию. По итогам верификации 13 случаев злокачественных новообразований были подтверждены врачами.

«ШКОЛА 21»

«Школа 21» — школа программирования от Сбера — позволяет кандидатам старше 18 лет, успешно прошедшим отборочные этапы, бесплатно получить востребованную профессию в IT. Обучение проходит офлайн в кампусах школы в Москве, Казани, Новосибирске и Сургуте. В них учится 4100 человек, более 1800 уже прошли или проходят стажировки и успешно трудоустроены в крупнейших IT-компаниях и стартапах страны.

Поступление в «Школу 21» не зависит от предыдущих знаний, опыта работы, умения программировать и наличия дипломов. Для более чем половины участников участие в проекте — первый опыт программирования. В школе изучают алгоритмы, графику, Unix, Web, мобильную разработку, кибербезопасность, сетевые технологии, Big Data, искусственный интеллект и многое другое.

В «Школе 21» применяется уникальная методика обучения «Равный равному»: без менторов, лекций и оценок — только индивидуальная или коллективная работа над проектами. Каждый сам выстраивает график обучения и двигается по индивидуальной образовательной траектории. Срок обучения зависит от самого участника — обычно от 1,5 (junior-разработчик) до 3 лет (middle-разработчик). Обучение проходит на собственной геймифицированной цифровой платформе.

GIGACHAT

Глава Сбербанка также продемонстрировал возможности собственной версии мультимодальной нейросети GigaChat, которая может отвечать на вопросы пользователей, поддерживать диалог, писать программный код, создавать тексты и картинки на основе описаний в рамках единого контекста.

KANDINSKY 2.1

Нейросеть Сбера Kandinsky 2.1 может за несколько секунд сгенерировать изображения по текстовому описанию на естественном языке. Модель умеет смешивать рисунки, изменять их на основе текста, создавать изображения, похожие на заданное, дорисовывать части картинки и формировать изображение в режиме бесконечного полотна. Модель понимает запросы на 101 языке и умеет создавать картинки в различных стилях. И при создании, и при изменении изображения можно выбирать стиль. Например, стиль Малевича, советских мультфильмов или любой другой — их доступно более 20.

Kandinsky 2.1 можно использовать для генерации уникального и персонализированного контента в рекламе и маркетинге, SMM, дизайне, при разработке решений в промышленных и креативных индустриях.

По мнению экспертов, сейчас в России есть все возможности для появления новых технологий и компетенций внутри страны. Развитие собственной технологической базы и ноу-хау – залог не только крепкой экономики, но и государственного суверенитета.