«У меня был инсульт, а вы устроили травлю»: Экс-директор Ленинградского зоопарка в суде попыталась разжалобить Смольный

Как Ирине Скибе отказали в восстановлении в должности директора Ленинградского зоопарка. Фото: Ленинградский зоопарк

Полгода опальный экс-директор Ленинградского зоопарка Ирина Скиба пыталась через суд восстановить себя на работе. А когда поняла, что окончательного впала в немилость Смольного - попросила хотя бы более грамотно оформить увольнение и выплатить компенсацию за все то время, что она сидит без работы. Напомним, отслужившая в зверинце целых 40 лет женщина уходила оттуда со скандалом. Тогда в подвалах зоопарка нашли спрятанную майнинговую ферму и холодильник с горой трупов хамелеонов. А бывшие и действующие сотрудники зоопарка принялись вспоминать все грехи руководителя: например, резонансную смерть жирафа Гамлета и закупку продуктов зверям из элитной «Азбуки вкуса». Кроме того ее обвинили в резкой смене рациона хищников - якобы она пыталась сделать из них вегетарианцев.

Расстаться со Скибой хотели максимально нейтрально. Чтобы не навредить ни ее репутации, ни начальству из комитета по культуре. Даже в формулировке приказа об увольнении не было ни слова о возможных нарушениях в действиях Скибы. Но зоолог все равно не согласилась с таким финалом и подала в суд на комитет с требованием расстаться с ней поуважительнее.

В должности директора зверинца Скиба проработала почти 20 лет. Фото: предоставлено "КП"

«Комитет устроил травлю»

Спустя полгода после увольнения у Скибы, кажется, добавилось еще больше седых волос. Одетая в строгий пиджак 62-летняя женщина почти все заседание молчала, сутулилась и склоняла голову, цепляясь взглядом хоть за что-нибудь. Ее адвокат была полным антиподом. Громко, четко и без остановки с плеча начала рубить все тезисы комитета по культуре.

- Мы просим взыскать комитета 1 миллион и 318 тысяч рублей компенсации за вынужденные прогулы – с даты увольнения 8 ноября по сегодняшний день. Также требуем выплатить 100 тысяч рублей морального вреда, - заявила адвокат.

Защитница Скибы подчеркнула, что комитет по культуре не дал директору зоопарка нормально вылечиться от перенесенного инсульта, восстановиться и уволиться «по-человечески».

Ирина Скиба (на фото слева) молчала почти все полтора часа заседания. Фото: Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ

- У меня был инсульт, а комитет устроил мне травлю, в том числе нажаловался на меня врачам в больнице, - взяла слово на заседании сама Скиба. – Мне нужно было время, чтобы подняться на ноги. Я не могла самостоятельно ходить. Я боялась сказать коллегам в зоопарке про свою госпитализацию. Просто писала им, что болею. Почему так? Если бы я им сообщила правду, меня бы вычислили и выписали насильно из больницы по указке комитета. А внизу меня бы ждали оперативники. Я не задумывалась о том, как оформить листок о нетрудоспособности, я просто болела и лечилась. А что комитет? Добивается моего второго инсульта?

Прятки и погони

Дальше поочередно дали слово ответчикам – двум женщинам из комитета по культуре. Они озвучили переписку Скибы с ее подчиненными во время ее болезней. Там она докладывает о своих болячках и переживает о намерениях Смольного ее уволить. Следом к аргументам комитета добавились комичные эпизоды догонялок за тогдашним директором зоопарка.

- Ирине Сергеевне не раз звонили из комитета с требованием предоставить листок о нетрудоспособности. Ей лично звонил даже председатель, но она не брала трубку, чтобы объяснить свое поведение. При этом у нас есть информация, что в больнице Святителя Луки она лежала на дневном стационаре с 10 до 16 часов дня. В удовлетворительном состоянии. Ничто не мешало ей ответить на звонки. Вместо этого она устроила эпопею с больничными листами, открывала их в разных больницах, даже не привязанных к ее району. Делала все, чтобы затянуть процесс увольнения, - были убеждены сотрудницы комитета по культуре.

Официальная зарплата Скибы в месяц в зоопарке - 441 тысяча рублей. Это свежие данные комитета по культуре. Фото: предоставлено "КП"

Но 8 ноября Скиба все-таки попалась – в системе соцстрахования появилась информация, что она здорова и может выйти на работу. В тот день чиновники из комитета приехали в зоопарк дважды, чтобы застать ее на рабочем месте. Но никого не нашли. Вот и повод для официального увольнения – прогул.

После череды эмоциональных перепалок адвоката и представителей Смольного свою минуту получила тихая девушка-прокурор. Она скромно попросила у суда сместить дату официального увольнения Скибы всего на день – 9 ноября, для большей точности, и выплатить ей моральный вред в «разумных размерах». В теории, это пара тысяч рублей.

Продолжение следует

Судья провела 40 минут в совещательной комнате. Даже сотрудницы комитета по культуре не были уверены, что суд откажет Скибе по всем пунктам. Но так и случилось. Требования истца полностью не удовлетворили.

- Когда человек теряет власть, он себя чувствует некомфортно, - прошептали люди из Смольного, на выходе из зала в укор экс-директору зверинца.

Сама Скиба вместе с адвокатом поспешили выйти из здания суда, лишь с улыбкой обронив, что будут обжаловать решение. Комментировать хоть что-либо бывший директор зоопарка отказалась.

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