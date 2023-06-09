В Петербурге открыли экспозицию «30 картин из жизни Петра Великого»

Экспозиция стала продолжением масштабной выставки к юбилею Петра I на Марсовом поле. Фото: предоставлено Историческим парком «Россия - Моя История»

Исторический выставочный проект «30 картин из жизни Петра Великого» стал частью экспозиции Исторического парка «Россия - Моя История» в Санкт-Петербурге и в других филиалах по всей стране. 8 июня в 12:00 в прямом включении выставку открыли в исторических парках в Казани, Саратове, Омске, Екатеринбурге и Челябинске. Торжественно презентовал экспозицию генеральный директор Исторического парка «Россия - Моя История» Олег Черняга.

- Мы рады приветствовать на сегодняшнем мероприятии всех представителей из разных городов нашей великой страны. Хочу поблагодарить участников за огромный вклад в создании этого проекта, - заметил Олег Черняга.

Экспозиция стала продолжением масштабной выставки к юбилею Петра I на Марсовом поле, которая прошла в Северной столице в 2022 году. Она сочетает в себе исторические исследования и большую научную работу: цифровые версии исторических и современных картин, видеоролики, разнообразную инфографику и познавательную информацию о жизни и правлении первого российского императора.

- Интерес к личности Петра и событиям этого времени в современных условиях приобретает совершенно другое измерение и находит новое качественное восприятие. Мы очень рады, что выставка, которая прошла в 2022 году в Санкт-Петербурге, теперь уже в мультимедийном формате будет доступна по всей стране, - подчеркнул пресс-секретарь Председателя правления ПАО «Газпром» Сергей Куприянов.

Деятельность Петра I в истории государства неоспорима высока. Поэтому выставка, которая посвящена этому выдающемуся деятелю культуры, важна не только для Санкт-Петербурга, но и для многих городов России.

Подготовила: Диана Корчагина