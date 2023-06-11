«Мы сражаемся с Пушкиным»: Археологи уверены, что Петербург возник не на болоте

Что прячется на выставке «Археология Петербурга. Начало». Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Невской куртине Петропавловской крепости работает выставка «Археология Петербурга. Начало». Ничего подобного в Петербурге раньше не было. Если в городе находили что-то историческое, то убирали в запасники. Или, в крайнем случае, отправляли в Эрмитаж. А цельной коллекции – извините, не было. И это было ненормально. Ведь Петербург – это почти Троя. Здесь столько всего намешено!

Вот и Музей археологии в городе обязательно появится… в каком-то будущем. А пока работает такая выставка. Как своеобразный пролог.

Выставка уничтожает сразу несколько петербургских мифов. Забавно, что как минимум два связаны с Пушкиным – известным выдумщиком.

«По мшистым, топким берегам чернели избы здесь и там» - это художественное преувеличение. Берега были не такие уж и топкие. Никаких болот. Люди здесь жили давно, с Каменного века, и все к приходу Петра, можно сказать, подготовили.

- Да, мы сражаемся с Пушкиным, - объясняет Варвара Бусова, сотрудник отдела археологии и сокуратор выставки. - Город стоит на песчаных почвах. Когда сюда пришел Петр, здесь были луга, огороды. А болотные почвы, если где и есть, то в районе современных площади Стачек и Обводного канала.

Первые раскопки в Петербурге начались только в 1952 году. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Только вот Пушкин об этом не знал. И еще лет сто никто не знал. Потому что археологи Петербургом вообще не интересовались. Первые раскопки в нашем городе начались только в 1952 году. Тогда сотрудники знаменитой Кунсткамеры решили посмотреть, что же может прятать культурный слой стрелки Васильевского острова.

Возглавлял эту работу археолог Александр Грач, тогда еще молодой, чем-то даже похожий на Индиану Джонса, человек. У него даже шляпа была (хлыст, наверное, тоже). Позже он напишет книгу «Археологические раскопки в Ленинграде», которая станет научным хитом и перевернет представление о том, что скрывает под собой местная, приневская земля.

Наш ответ Индиане Джонсу. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Собственно, выставка и концентрируется вокруг раскопок, проведенных командой Грача на Васильевском острове. Ему удалось много чего найти. Например, даже кухню французского астронома Делиля. Найденный деревянный сруб удалось связать с конкретным историческим персонажем, благодаря планам застройки академического квартала. Известно, что Делиль работал в Петербургской академии наук двадцать лет. На башне Кунсткамеры он оборудовал первую в стране обсерваторию. Оттуда он наблюдал за звездами и, наверное, мечтал. Ну и, конечно, ел. Поэтому в его доме была кухня со всякой утварью. Теперь стеклянные побрякушки составляют значимую часть выставки. Например, есть тут стеклянные штофы (это десятая часть ведра). Некоторые из них даже сохраняют товарный вид. После помывки, конечно.

Организаторы выставки опровергают миф о том, что город построен на болоте. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На интерактивной карте можно проследить, где шли раскопки и какие артефакты удалось поднять на поверхность.

А вот и интерактивная карта. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Еще один интерактив - стол с петербургской землей. Закапывать там ничего не стоит, но можно попробовать что-то найти. То есть натурально: почувствовать себя Грачем.

На выставке можно почувствовать себя археологом. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ну и конечно, любой приличный музей сегодня обязан содержать арт-объект. На выставке в Невской куртине это целая река, составленная из курительных трубок, которые нашли археологи в Петербурге. Трубок действительно много, что говорит о том, что курили люди в те времена, не беспокоясь о своих легких.

Это не ноты, а курительные трубки! Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Выставка проработает до следующего дня рождения Петербурга. А потом закроется, чтобы стать уже настоящим музеем. Кстати, туда уже могут войти и артефакты, обнаруженные на Охтинском мысу. Но это уже совсем другая история.