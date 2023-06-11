В бывшем изоляторе «Кресты» на Арсенальной набережной случился пожар

Очевидцы сообщают о хлопке на месте пожара. Фото: t.me/Megapolisonline

В Петербурге загорелось здание на территории бывшего изолятора «Кресты». Сообщение о возгорании поступило 11 июня в 19:42. На место тут же прибыли пожарные. Как сообщает пресс-служба МЧС, горит двухэтажное строение на площади 50 квадратных метров.

- Сведения о пострадавших не поступали, - уточняют в ведомстве.

К ликвидации пожара привлечено 3 единицы техники и 15 человек спасателей.

В социальных сетях уже появились видео пожара. Из здания на территории бывшей тюрьмы валит черный дым, на месте работают спасатели. Очевидцы сообщают, что слышали хлопок.

Напомним, 24 мая стало известно петербургские «Кресты» передали акционерному обществу. Как сказано в сообщении пресс-службы УФСИН по Петербургу и Ленобласти, тюрьма передана «ДОМ.РФ». Земельный участок состоит из 24 объектов недвижимого имущества.

Ранее у властей Петербурга был план превратить «Кресты» в музей или даже в гостиницу.