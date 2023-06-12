«Есть кое-какие мелочи из-за большой нагрузки»: Стас Пьеха честно рассказал о состоянии после госпитализации из-за проблем с сердцем

Состояние Стаса Пьехи улучшилось после госпитализации из-за проблем с сердцем. Фото: СОЦСЕТИ

Петербургский певец Стас Пьеха накануне в экстренном порядке оказался в одной из московских больниц. Мужчина вызвал скорую помощь из-за внезапно ухудшившегося самочувствия. Причиной нестабильного состояния артиста, как оказалось, стали проблемы с сердцем. По словам близких исполнителя, их спровоцировал плотный и очень напряженный гастрольный график. Но на следующий день, 12 июня, самочувствие Пьехи улучшилось. Его перевели из реанимации в отделение терапии. Об этом певец сообщил в своих социальных сетях.

– Я провел все анализы, которые только можно сделать на сердце. Никаких глобальных проблем нет, так по мелочам. Но вам или мне не нужно из-за них беспокоиться. Все будет хорошо, – рассказал поклонникам артист.

Он также поблагодарил всех неравнодушных слушателей и постарался успокоить их. Со слов исполнителя, совсем скоро его состояние придет в абсолютную норму, поэтому разлука с фанатами и близкими не продлится долго.

Напомним, что ранее состояние артиста оценивалось как тяжелое. Кардиограмма, сделанная бригадой медиков, которые приехали на вызов к исполнителю, показала неоднозначные результаты. Из-за этого «заработавшегося», как отметила экс-жена Пьехи, и госпитализировали в Боткинскую больницу.