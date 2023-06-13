Умерла автор мемуаров о Довлатове и Бродском, писательница из Ленинграда Людмила Штерн

Людмиле Штерн было 88 лет. Фото: СОЦСЕТИ

Писательница из Ленинграда умерла в Майами накануне. Людмилы Штерн не стало 11 июня. О ее смерти написали родственники женщины в соцсетях. Они сообщили, что жизнь Людмилы унесла тяжелая болезнь.

- Болезнь уносила ее от нас постепенно, все время казалось, что вот-вот болезнь попятится назад, Людочка встанет и прежнее вернется. Не встала. Не вернулось. Горько и больно, - говорится в сообщении на страничке в соцсети Людмилы Штерн.

Родственники попрощались с Людмилой трогательными словами, выразив тепло и скорбь. По их словам, писательница была доброй и дружелюбной, но также требовательной и бескомпромиссной. По словам близких, с ней всегда было легко, но никогда не было скучно.

Людмила Штерн родилась в Ленинграде в 1935 году. В 1976 – писательница эмигрировала в США и с тех пор успела пожить в Нью-Йорке, Флориде и Бостоне. В иностранных городах она общалась с Сергеем Довлатовым и Иосифом Бродским, о которых позже составила мемуары.