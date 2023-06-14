Форсаж: белорусский дрифт - как парень из Минска исполнил мечту и стал звездой

«Комсомолка» пообщалась со звездным дрифт-пилотом и выяснила, как любимое дело может стать путеводной звездой. Фото: личный архив Антона Шендерова.

Знаменитый автогонщик Дэйл Эрнхардт говорил: «Победитель - не тот, кто в самой быстрой машине, а тот, кто отказывается проигрывать». Эти слова подтверждает история успеха Антона Шендерова. Всего за 4 года он вырос из «зеленого» новичка в одного из самых опытных и известных дрифтеров Беларуси и всего СНГ. На счету Антона третье место Национального Чемпионата по дрифту Беларуси 2022, золото в полупрофессиональном Чемпионате по дрифту «Стайки Дрифт» 2022, серебро полупрофессионального Чемпионата по дрифту «Лига Дрифта» 2022 и второе место в этапах чемпионата «Сочи Дрифт Челлендж» 2021. Всего же дом пилота украшают более 40 кубков с национальных и международных соревнований. Кроме того, авторитетного гонщика регулярно зовут в качестве судьи на соревнования по дрифту. «Комсомолка» пообщалась со звездным дрифт-пилотом и выяснила, как любимое дело может стать путеводной звездой на пути к цели и провести к успеху сквозь любые тернии и преграды.

- Первое, что хочется узнать у профессионального автопилота - историю его становления. Откуда у вас увлечение машинами?

- Автомобили были моей страстью еще с самого детства. Каждый раз, когда отец открывал капот своей машины, я моментально оказывался рядом и задавал ему миллион вопросов. Тогда же, в фильме «Тройной форсаж: Токийский дрифт» я впервые увидел зрелищные заносы и был настолько впечатлен, что понял, что влюбился в это на всю жизнь. Мы с братом стали постоянными зрителями соревнований по дрифту. Когда же в 19 лет отец подарил мне первое авто - Mercedes 190 - я сам стал пробовать уходить в занос. Однако, потом пришлось отложить свое увлечение на 10 лет. Нужно было встать на ноги и начать зарабатывать достаточно, чтобы хватало на этот дорогой спорт. 4 года назад я наконец смог успешно устроить свой бизнес и с головой окунуться в мир дрифта.

Автомобили были моей страстью еще с самого детства. Фото: личный архив Антона Шендерова.

- Наверняка те, кто «не в теме» часто спрашивают у вас, что же такое дрифт и чем он отличается от простого заноса машины на зимней парковке?

Дрифтинг - это это официальная дисциплина автоспорта, признанная FIA (Международной Автомобильной Федерацией). Если простыми словами, то это «фигурное катание на машине». Драг-рейсинг, кольцевые гонки и прочее - все это про скорость. Дрифт же, напротив - про технику, зрелищность, красоту и эмоции. Когда на протяжении 60 секунд на глазах у зрителей машины по нескольку раз входят в филигранный управляемый занос, ревут моторы, а из под колес валит дым - понимаешь, что это самый зрелищный в мире спорт.

Дрифт - это «фигурное катание на машине». Фото: личный архив Антона Шендерова.

- А в чем именно на заезде соревнуются дрифтеры и на что обращают внимание судьи? Вы ведь и сам регулярно судите соревнования?

- Участников разбивают по парам: один едет впереди, другой догоняет. Задача первого - пройти трассу особым способом по заданию от жюри, а второго - быть его тенью и идеально повторять движение партнера, находясь при этом максимально близко. После заезда машины меняются местами. Тот, кто проехал по лучшей траектории под наибольшим углом, сделав это максимально зрелищно и эффектно, побеждает и проходит дальше. В конце остается только один победитель, который и получает право взойти на победный пьедестал.

- Когда в 2021 году вы дважды взяли медаль в этапах чемпионата «Сочи Дрифт Челлендж», вице-чемпион мира по дрифту Аркадий Цареградцев назвал вас «открытием года» и признал ваш талант. Поделитесь секретом, что вы делаете, чтобы сохранять концентрацию и настрой на победу в самый напряженный момент?

- Рад, что спросили. У меня на этот счет есть свой метод. За несколько минут до старта прямо в кабине авто я пою песни. Это очень помогает расслабиться и настроиться на нужный лад. Особенно люблю песни группы “Ленинград”. Пару раз я записал свой перфоманс на видео показал своим подписчикам. С тех пор они шутят, что если мне надоест быть дрифтером, меня с руками оторвут на «Евровидение».

За несколько минут до старта прямо в кабине авто Антон поет песни, по словам героя, это очень помогает расслабиться. Фото: личный архив Антона Шендерова.

- Часто на гонках результат напрямую зависит от характеристик автомобиля. В дрифте также?

- Совсем наоборот! Дрифт уникален тем, что он не про машину, а про пилота. Например, на соревнованиях в Сочи у меня был автомобиль, который на уровень ниже, чем у соперников, и все равно завоевал кубок. Конечно, на обычном автомобиле невозможно серьезно заниматься этим спортом, однако при достаточном умении можно и среднюю машину превратить в профессиональный болид. Я инженер-автомеханик по первому образованию и за годы владения собственным автосервисом Tony Motors я приобрел большую экспертность в сфере автоспортивной инженерии. Я автор более 10 уникальных инженерных решений и ноу-хау в сфере модификации спортивных автомобилей. Особенно я горжусь тем, что мои разработки используются другими специалистами в сфере автоспорта, а также автосервисами и влияют на их коммерческий успех и рост бизнес показателей.

На обычном автомобиле невозможно заниматься спортом, но можно и среднюю машину превратить в профессиональный болид. Фото: личный архив Антона Шендерова.

Помимо того, что вы автопилот и инженер, вы ведь еще и успешный блогер с десятками тысячам подписчиков. Как так получилось?

- Я понимал, что для привлечения спонсоров и партнеров недостаточно быть просто хорошим пилотом, нужна еще и медийность, личный бренд. Спонсор охотнее профинансирует медийного пилота, который является инфлюенсером, чем того, кто никак не развивает медийность, а просто занимает первые места. Поэтому я осознанно начал развивать свой блог. Сперва я публиковал фотографии с заездов и рассказывал о своем хобби. Люди оценили подачу и стали сотнями подписываться на мои соцсети - сейчас их уже более 40 тысяч. Они же попросили меня создать YouTube канал. Там я выкладываю отчеты о своих заездах и говорю про все, что связано с автомобилем.

Все просто: сперва научитесь ездить, а потом уже вкладывайте в это дело большие деньги. Фото: личный архив Антона Шендерова.

- Вас смело можно назвать мастером дрифта. Это признал даже легендарный белорусский пилот, двухкратный чемпион Беларуси Роман Кондратенко, когда вы стали единственным, кто победил его в парном заезде в 2022 году. Какой главный совет вы можете дать новичку?

- Все просто: сперва научитесь ездить, а потом уже вкладывайте в это дело большие деньги. Начать тренировки по дрифту можно на специальных учебных трассах на арендованной машине. Так вы освоите главные навыки и начнете разбираться что к чему, не разорившись. Автомобильный спорт не из дешевых, однако возможность оказаться по ту сторону бетонных блоков и ощутить взрывной коктейль из скорости, адреналина и азарта того стоит.