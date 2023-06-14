Теплоход запустили по новому маршруту от Васильевского острова до крейсера «Аврора»

На маршруте работают теплоходы-рестораны «Москва» и «Ряпушка». Фото: предоставлено "КП"

Новую паромную переправу запустили по Неве. Начал работу водный маршрут, который соединяет Васильевский остров и крейсер «Аврора». Проект реализуют впервые. Поездки выполняет группа компаний «Астра Марин».

- На маршруте работают теплоходы-рестораны «Москва» и «Ряпушка». Каждый из них рассчитан на более, чем 70 пассажиров. Ежедневно теплоходы совершают шесть отправлений от причала «Кунсткамера» на Университетской набережной, 3 в сторону крейсера «Аврора», - сообщили в компании.

С Васильевского острова первый теплоход отправляется в 12:30, а последний – в 17:30. Продолжительность поездки всего 20 минут, а билет стоит 300 рублей. Чаще всего паромной переправой пользуются туристы, потому что по сравнению с общественным наземным транспортом, теплоход прибывает быстрее, а цена дешевле, чем на такси. Еще один плюс – отсутствие пробок.

- Еще одним преимуществом нового маршрута можно назвать возможности ресторанов на борту теплоходов. За время в пути вполне реально выпить чашку чая или кофе и опробовать легкие закуски, - отметил гендиректор ГК «Астра Марин» Андрей Кузнецов.