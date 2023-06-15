Почему с Россией лучше торговать, чем воевать

Сергей Кобин. Фото: Артем КИЛЬКИН

Делая свой жизненный выбор в ту или иную сторону, каждый человек или народ, вольно или невольно, ищет для себя лучший путь. Впоследствии человеку, но не животному, становится ясно, что этот лучший путь имеет нравственное значение только под условием жизни для других, то есть с помощью нравственного служения. В противном случае, безнравственное, эгоистическое решение для себя или исключительно для своего народа, так или иначе, будет парализовано эгоизмом других людей и народов. Таким образом, может оказаться и окажется наверняка, что: «Указания необходимых станций на пути к лучшему, когда заведомо избрано худшее, не только бесполезны, но и досадны и прямо оскорбительны как напоминание о плохом выборе…», как пишет о таком выборе В. С. Соловьев.

Так как же правильно выбрать путь к лучшему и как, когда и какой путь выбрали народы Америки и России?

Все знают, что история России насчитывает тысячелетия, а история США - столетия, но мало кто знает, что история протекционизма и промышленности Америки составляют столетия, а России - десятилетия.

Но почему, вдруг или не вдруг, Россия оказалась на обочине развития национальной фабрично -заводской промышленности? Почему две уникальные страны мира, обладающие всеми условиями для развития всех видов национальной промышленности, являются и остаются враждующими соперниками, а не союзниками в промышленности? Почему, когда и кем, несмотря на экономическую конституцию США «Федералист», в Америке был выбран заведомо худший путь военного соперничества на пути следования к лучшему? Почему в 1894 году Д. И. Менделеева восприняли в Лондоне как представителя конкурирующей, а не промышленно развивающейся державы и почему, наконец, в 1913 году Ч. О. Бирд сумел убедить большую часть американского общества в том, что Америке лучше воевать, чем торговать?

Но верно ли был сделан выбор американским правительством в 20 веке по рекомендации Бирда? Может быть «отцами-основателями» изначально в 1787 году был сформирован более правильный - лучший путь, который затем почему-то в угоду чьим-то своекорыстным интересам превратился в худший? Может быть поэтому дефицит бюджета США постоянно растёт, а уровень жизни падает? Может быть в Америке разучились отличать меновые ценности и производительные силы? Может быть американское правительство забыло, что такое умственная производительность, частная и национальная промышленность, уповая на глобальную? Может уже наступило время вспомнить в чем на самом деле заключается величие американской нации? Может действительное развитие национальной промышленности Америки и есть тот самый путь к лучшему, путь основанный не на войнах, а на принципе космополитичности производительных сил? Может в этом заключается роль мирового лидера, если это действительно лидер?

Каждый президент США или России способен и стремится порассуждать на тему Бога и души. При этом далеко не каждому из них ясно, что выделяет человека из животной природы; чем высшее разделение труда отличается от разделения операций труда; чем межотраслевые балансы отличаются от межгосударственных; и какое это имеет значение для стран со всеми естественными условиями для развития всех видов промышленности.

Иначе говоря, Америка может оказаться в ситуации, и уже оказалась, когда на войне она «зарабатывает» всего один триллион долларов с низкой добавленной стоимостью, а могла бы зарабатывать на товарах широкого потребления десятки и даже сотни триллионов долларов с высокой добавленной стоимостью, синхронизируя свою промышленную политику с Россией. И тогда окажется, что тот, кто вам мешает на пути к худшему, тот вам поможет на пути к лучшему при правильном выборе совместного промышленного развития.

На примере Германии, легко доказать, что ее добавленная стоимость может достигать 2 триллионов евро при сырьевых издержках всего в 20 миллиардов евро. В случае с Россией эта версия добавленной стоимости может составлять более 10 триллионов евро при неограниченных сырьевых ресурсах. При этом мечта о демократии в России будет заключаться в простом определении: правовое государство и все гражданские свободы - это дети русской промышленности и богатства. Будет промышленность – будет и демократия!

Таким образом, развивая принцип космополитичности производительных сил и способствуя промышленному развитию России, США смогут таким путём за короткое время не только нивелировать дефицит своего федерального бюджета, но и установить мир во всем мире. Это и есть самый верный путь к лучшему. Вот почему с Россией лучше торговать, а не воевать!

PS. Россия, являясь срединным государством, может соединить свои естественные условия для развития всех видов промышленности с Китаем. Россия может способствовать развитию изделий промышленной экологии Англии в объеме затрат ВПК Америки. Но все будет зависеть от доброй воли Китая, США, Англии и от нравственного состояния русского общества.

Подготовил: Сергей КОБИН.