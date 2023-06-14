Сбер роботизирует фармацевтический склад для компании JNB. Фото: пресс-служба Сбербанка.

Сбер создаст роботизированный фармацевтический склад для компании JNB. Об этом договорились компания «Специальные технологии контроля» (СТК, входит в Группу Сбера) и группа компаний JNB. Соглашения о сотрудничестве подписаны в рамках Петербургского международного экономического форума.

Согласно подписанным документам, стороны займутся внедрением, интеграцией, масштабированием и дистрибуцией решений по созданию роботизированных фармацевтических складов с использованием системы SberShuttle. Роботы-шаттлы сократят участие оператора на каждом этапе обработки заказа и повысят производительность труда, что поможет обеспечить своевременную и бесперебойную поставку фармацевтических препаратов до конечного потребителя по всей России.

Фото: пресс-служба Сбербанка.

SberShuttle — это автоматизированная складская система. Она разработана в Центре робототехники Сбербанка для фулфилмент-центров электронной коммерции. Шаттлы перевозят контейнеры с товарами от мест хранения на станции подбора, что снижает расходы на сборку заказов благодаря кратному увеличению скорости их обработки. Реклама.