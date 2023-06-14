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Новости компаний14 июня 2023 16:40

Сбер профинансирует проект компании «СТОУН»

Сбер и компания «CТОУН» заключили соглашение о сотрудничестве
Сбер и компания «CТОУН» заключили соглашение о сотрудничестве. Фото: пресс-служба Сбербанка.

Сбер и компания «CТОУН» заключили соглашение о сотрудничестве. Фото: пресс-служба Сбербанка.

Сбер и компания «CТОУН» заключили соглашение о сотрудничестве. Документ был подписан на Петербургском международном экономическом форуме.

В соглашении фиксируется готовность Сбера финансировать инвестиционныепроекты «СТОУН», в том числе готовящийся к реализации проект во Всеволожском районе. Компания является крупным застройщиком Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Фото: пресс-служба Сбербанка.

Фото: пресс-служба Сбербанка.

Также Сбер готов предоставить компании, облачные решения, технологии интернета вещей и машинного зрения, сервисы электронного документооборота и анализа данных, продукты и услуги в сфере кибербезопасности, сотовую связь, коммуникационную платформу и прочие решения для повышения эффективности бизнеса и клиентского опыта.

Компания со своей стороны рассмотрит возможность сотрудничества со Сбером в таких сферах, как кредитование сотрудников, расчётно-кассовое обслуживание, программы обучения персонала и многое другое. Реклама.

БИЗНЕС-ПРЕСС