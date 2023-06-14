В Сербии впервые пройдут Дни Эрмитажа

Дни Эрмитажа пройдут в октябре в Белграде. Фото: Тимур Ханов.

В Сербии впервые в истории пройдут Дни Эрмитажа. С 24 по 29 октября 2023 года в Белграде запланирована большая культурная программа, посвященная главному музею Санкт-Петербурга. Жителей и гостей сербской столицы ждут выставки, концерты российских артистов, киносеансы, лекции и мастер-классы.

Главной площадкой Дней Эрмитажа станет Национальный музей Сербии. Здесь откроются сразу две выставки. Первая из них, «Царский фарфор», покажет драгоценные дворцовые сервизы, которыми во время парадных приемов пользовались российские монархи со времен Елизаветы Петровны до эпохи правления Николая II. Экспозиция представит реплики уникальных вещиц, изготовленных на Императорском фарфоровом заводе. Вторая выставка «Незримое искусство. Расширяя границы возможного» - это инклюзивный проект, позволяющий в буквальном смысле прикоснуться к прекрасному. Гости музея смогут потрогать старинные фрески Пенджикента, оценить объемные тактильные копии экспонатов Эрмитажа и узнать, какими были на ощупь древнейшие в мире ковры.

В рамках Дней Эрмитажа Санкт-Петербургский государственный театр балета имени Леонида Якобсона даст два спектакля в Национальном театре Белграда. На этой же сцене запланирован концерт знаменитого оперного певца, солиста Мариинского театра Василия Герелло. В Югославской кинотеке продут показы фильмов об Эрмитаже. Белградцев также ждут лекции по истории российского искусства.

Партнерами Дней Эрмитажа выступают Министерство культуры Сербии и ПАО «Газпром нефть». По словам директора музея Михаила Пиотровского, этот проект – начало долгосрочного сотрудничества в сфере культуры на Балканах.

«В современных условиях, пока мы не можем вывозить из России оригинальные произведения, формат Дней Эрмитажа дает возможность продолжать полноценный культурный диалог с другими странами, делиться опытом, технологиями и любовью к искусству», - рассказал Михаил Пиотровский.

Старт культурному проекту был дан в январе этого года, когда генеральный директор «Газпром нефти» Александр Дюков и глава Эрмитажа Михаил Пиотровский подписали соглашение о сотрудничестве в области укрепления культурных и исторических связей России и Сербии. Программа партнерства рассчитана на пять лет. Кроме Дней Эрмитажа в Сербии «Газпром нефть» оказывает поддержку российско-сербской археологической экспедиции. Сотрудники санкт-петербургского музея уже несколько лет участвуют в раскопках и исследованиях исторических памятников у села Чуруг в автономном крае Воеводина. Кроме того, эксперты Эрмитажа помогают местным специалистам реставрировать и сохранять археологические находки времён древних славян, добытые российско-сербской экспедицией.