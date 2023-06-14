Телеканал «Санкт-Петербург» начал работу на ПМЭФ-23

Фото: телеканал "Санкт-Петербург"

С 14 по 17 июня в Санкт-Петербурге проходит XXVI Петербургский международный экономический форум, главные события которого освещает телеканал «Санкт-Петербург». В первый день Форума на его полях работает несколько оперативных съемочных бригад, а открытая студия телеканала уже принимает ключевых экспертов в самых различных областях. Благодаря слаженной работе всего коллектива телеканала зрители могут получать оперативную информацию событиях Форума не только из программы «Новости», но в спецпроектах «Дневник ПМЭФ» и «Лица ПМЭФ».

Одним из ключевых событий первого дня XXVI Петербургского международного экономического форума стала церемония подписания соглашения о сотрудничестве между телеканалом «Санкт-Петербург» и компанией «ЭкспоФорум-Интернэшнл». Соглашение подписали генеральный директор канала «Санкт-Петербург» Александр Малькевич и генеральный директор «ЭкспоФорум-Интернэшнл» Сергей Воронков. Теперь давние партнерские отношения между крупнейшим в Санкт-Петербурге конгрессно-выставочным комплексом и основным телеканалом Северной столицы выйдут на новый уровень, организации уже планируют совместные проекты и готовы показать своим примером, как могут СМИ работать с бизнес-средой.

В рамках работы открытой студии телеканала «Санкт-Петербург» проходили встречи с экспертами различных отраслей и знаковыми спикерами ПМЭФ-2023. В гостях у телеканала за в первый день форума побывали 10 человек! Среди них генеральный директор группы «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов, председатель Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец, Директор ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России Алексей Беляев, председатель Комитета по транспорту Валентин Енокаев, депутат Государственной Думы Вячеслав Фетисов, генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, глава общества «Знание» Максим Древаль и другие. В фокус внимания ведущих прямого эфира и спикеров попали самые различные темы: от новых методов лечения рака и увеличения продолжительности жизни петербуржцев до эффективных инвестиций в экономику Санкт-Петербурга и важности диалога культуры и экономики. Конечно, ведущие обсудили с гостями их ожидания от крупнейшего делового события - XXVI Петербургского международного экономического форума.

В первый день работы Форума оперативные новости с площадки зрители узнавали благодаря спецпроектам телеканала «Санкт-Петербург». В эфир уже вышли четыре выпуска программы «Дневник ПМЭФ 2023», две программы «Лица ПМЭФ 2023». Повестка форума стала главной в выпусках «Новостей».

Смотрите прямые включения из открытой студии телеканала «Санкт-Петербург», а также специальные программные проекты, чтобы оперативно узнавать о событиях, происходящих на форуме.

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