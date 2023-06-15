От унылости к вдохновению: Как рисунки и фрески преображают серые городские фасады

Санкт-Петербург по праву можно назвать одним из самых творческих городов России. Фото: Алина Шелленберг.

Санкт-Петербург по праву можно назвать одним из самых творческих городов России. Здесь история воплощается в архитектуре, а узкие улочки и просторные площади расцветают под влиянием искусства. В последнее время рисунки и фрески, возникающие на городских фасадах, стали неотъемлемой частью пейзажа Северной столицы и дали привычным видам новую жизнь и духовное богатство.

С каждой краской, нанесенной на фасад, наш город превращается в палитру, на которой творчество различных художников оживает и взаимодействует с окружающей средой. Стены домов превращаются в огромные полотна, которые рассказывают собственные истории и порождают новые эмоции.

Стену дома на Лиговском проспекте украшает огромное граффити, созданное по мотивам повести Александра Грина «Алые Паруса». Эпизоды из литературного произведения стали неотъемлемой частью этого места.

В граффити на стенах жилого дома на проспекте Маршала Новикова художники объединили множество визуальных символов воедино: от животных до логотипов известных компаний.

Современный художник Алексей Сергиенко решил пойти дальше и расписал новый 18-этажный жилой комплекс «Ромашки», как ни странно, ромашками. И даже попал в книгу рекордов России!

- Когда люди будут подходить к своему дому - они будут видеть ромашки, а, соответственно, улыбаться. Чем больше мы улыбаемся, тем больше испытываем счастье, - говорит сам художник.

В доме с ромашками действительно каждый день можно наслаждаться невероятной красотой и атмосферой, которую создают граффити на фасаде здания. Такой дом точно станет не только местом жительства, но и источником вдохновения.

Художник планирует продолжить тематическое оформление жилого комплекса и, возможно, установит новый мировой рекорд, расписав ромашками новые корпуса.

«Когда я езжу по нашим новостройкам и вижу одинаковые безликие дома, мне это не нравится. Я хотел бы сделать так, чтобы все наши новостройки превратились в галерею под открытым небом, чтобы строители и художники работали рука об руку. Сейчас строится четвертый корпус, который мы также планируем украсить ромашками, а также планируем высаживать ромашки на газонах», - говорит Сергиенко.

Подготовила: Алина Шелленберг