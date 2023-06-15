«Он уже пропадал, сам вернется»: Без вести пропавшего в Петербурге 10-летнего мальчика начали искать только на третий день

Мальчика искали не только полицейские, но и волонтеры. Фото: "Лиза Алерт"

В Петербурге завершились поиски 10-летнего мальчика. Ребенок пропал еще 12 июня, но искать его начали лишь на третий день. Известно, что мальчик живет в Колпино, вместе с мамой, отчимом и младшим братом. Родители не сразу спохватились, когда школьник не вернулся домой. Они были уверены, что он сам вернется, ведь это не первый случай, когда сын пропадает.

- Полицейские нашли ребенка у дальней родственницы в Купчино. Оказывается, 12 июня он вышел в магазин и просто не вернулся домой, а отправился в гости, - рассказал источник spb.kp.ru.

Мальчика искали не только полицейские, но и волонтеры. Они устроили выезд, переживали, что с ребенком могло что-то случиться. Но, к счастью, все обошлось.

Родители не знали точно, в чем ребенок был одет в день исчезновения. Поэтому в ориентировке были лишь предположительные сведения: красная футболка, джинсы и кеды.