Ленобласть откроет автомобильный туристический маршрут

Китайские туристы еще больше полюбят ездить в Петербург. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Обсуждать экономику и не затронуть сферу туризма – совсем не в формате Петербургского экономического форума. Крупную сессию с десятком спикеров из разных регионов и ведомств посвятили именно туристическому развитию субъектов и новым вызовам для них. Выступили на секции и представители Петербурга и Ленобласти. «Комсомольская правда» послушала, о каких успехах и проблемах говорили чиновники.

ШАГ НАВСТРЕЧУ ИНДИИ И КИТАЮ

Северная столица, по словам главы комитета по туризму Сергея Корнеева, должна быть активнее. Хоть город и смог восстановиться после потери иностранных гостей в пандемийные годы (в 2019 из насчитывалось более 4 млн, а в 2022 – всего 350 тысяч человек), сильно потерял в обороте.

- Въездной туризм – двигатель развития экономики и транспорта, внушительная прямая валютная выручка, инструмент для сохранения рабочих мест. Нам нужно действовать вместе с Ленобластью и Северо-Западом – объединяться ради Индии, Китая, Азиатского тихоокеанского регионов. Эти рынки непростые, они не знают наш менталитет. Но мы запускаем Международный центр компетенций Петербурга совместно с Минэкономразвития. Его задачей будет адаптация нашей индустрии гостеприимства под работу с туристами из этих стран, - заявил Корнеев.

Кроме того, напомнил чиновник, в 2023 году Петербург получил почетный статус культурной столицы СНГ по инициативе президента страны. Это дало городу возможность тесно работать с Узбекистаном, Азербайджаном, Арменией, Казахстаном, Белоруссией по туристическим вопросам в том числе. А межрегиональный проект «Серебряное ожерелье России», объединяющий 11 субъектов страны, стали представлять за рубежом как единый бренд. Чтобы внимание путешественников разливалось по всему Северо-Западу, а не по одному городу.

ЦИФРА ПЕТЕРБУРГА

39,7 тысяч рублей – средний чек российского туриста в Петербурге (включая транспортные и дополнительные расходы).

65 тысяч рублей – средний чек туриста из СНГ.

113,5 тысяч рублей – средний чек туриста из Дальнего зарубежья.

Петербург и Ленобласть будут развивать внутренний туризм. Фото: t.me/visit_petersburg

ОБЛАСТЬ УЧИТСЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко посетовал на двоякую «зависимость» области от столичного соседа. По словам чиновника, область мало зависела от въездного туризма, поскольку щедро снабжалась туристами, которые приезжали исследовать город, но хотя бы на денек выбирались и за его пределы. В пример Дрозденко привел Выборг, до которого удобно курсирует скорая «Ласточка». В маленький и красивый областной город чаще всего приезжали организованные группы из Петербурга со своими экскурсоводом и программой.

- Конкурировать за одного туриста, вроде бы, хорошо, ведь им можно делиться. Но мы были заинтересованы в том, чтобы турист приезжал к нам не на один день. Любой, кто остается на ночлег, дает гораздо больше, чем тот, кто просто приехал посмотреть достопримечательности. Мы предложили путешественникам четыре продукта: «Тропа 47», «Курорт 47», «Вело 47» и новый «Авто 47». Они связаны не только с культурной программой, но и с активным отдыхом. Все тропы в землях лесного фонда у нас оборудованы дорожками, стоянками, беседками для наблюдения за животными, - поделился Александр Дрозденко.

Упомянул губернатор и «Серебряное ожерелье». От участия в проекте, объединяющем 11 субъектов страны, могут выиграть все стороны. Но, уверен Дрозденко, если каждый регион будет располагать минимальный стандартом для туриста: интересной программой, комфортным ночлегом, хорошим питанием, безопасностью, возможностью купить оригинальные сувениры. Магнитики и статуэтки стоит поручать мастерам народного промысла, подчеркнул Дрозденко – такой хенд-мейд поддержит самих ремесленников и будет гораздо более интересным для туристов.

ЦИФРА ЛЕНОБЛАСТИ

С 3 до 6 млн человек (при 2 млн человек населения) вырос турпоток Ленобласти с 2017 до 2022 года

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Недостатки, мешающие развиваться российскому туризму, подмечают и в Министерстве экономразвития. Как заявил на той же секции замминистра Дмитрий Вахруков, в правительстве активно работают над запуском электронной карты туриста. Предполагается, что она поможет иностранному путешественнику забронировать тур в Россию у себя на родине, а уже здесь – получить на руки банковскую карточку платежной системы «МИР». Чтобы расплачиваться ею в точке дестинации без проблем с переводами средств и родными банковскими картами. Эта инициатива уже принята в первом чтении.