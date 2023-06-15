Куда изволите. Через Сбер можно делать переводы в 11 стран

Через Сбер можно делать переводы в 11 стран. Фото: пресс-служба Сбербанка.

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев сообщил, что теперь через Сбер можно делать переводы в Индию. Это подтверждает посол России в Индии Денис Алипов. Ранее он говорил о гибком подходе двух стран к использованию разных валют во взаимных расчетах. Например, активно применяются доллары, национальные валюты, а также валюты третьих стран.

Более того, сейчас через банк можно перечислять деньги в одиннадцать стран. По словам Кирилла Александровича, с начала 2023 года Сбер увеличил портфель вкладов в юанях на 60 процентов. К слову, недавно банк также запустил вклады в дирхамах. Сейчас диапазон ставок составляет от 2 до 3 процентов.