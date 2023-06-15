Петербургская энергетика развивается на базе отечественных разработок

Компания «Россети Ленэнерго» подписала несколько соглашений с российскими производителями энергетического оборудования. Фото: пресс-служба компании «Россети Ленэнерго».

15 июня на площадке Петербургского международного экономического форума крупнейшая электросетевая компания Санкт-Петербурга и Ленинградской области «Россети Ленэнерго» подписала несколько соглашений с российскими производителями энергетического оборудования.

Внедрять инновации в электросетевом комплексе регионов компания планирует с применением разработок Великолукского завода электротехнического оборудования (ЗАО «ЗЭТО) и «ПиЭлСи Технолоджи».

«Мы стремимся использовать передовые подходы для модернизации электросетевого комплекса. Подписанные сегодня соглашения важны для обеспечения технологической безопасности объектов электроэнергетики, создания и обслуживания высокоавтоматизированных подстанций и повышения эффективности управления энергообъектами», - отметил генеральный директор «Россети Ленэнерго» Игорь Кузьмин.

Фото: пресс-служба компании «Россети Ленэнерго».

Стороны договорились о совместной подготовке предложений по расширению номенклатуры электротехнического оборудования, востребованного сегодня в электросетевом комплексе, а также об участии компаний в проведении опытно-конструкторских работ.

Энергетики отмечают важность локализации производства с использованием российских компонентов. Так, в Учебном комплексе сетевой компании несколько раз в год проходит День презентаций отечественных производителей.