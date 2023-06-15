Сбербанк поставил рекорд по выдаче ипотеки. Фото: freepik.com.

В этом году Сбербанк выдал рекордные показатели по выдаче ипотеки. Об этом в студии Business FM на Петербургском международном экономическом форуме рассказал первый заместитель председателя правления Сбербанка, руководитель блока B2C Кирилл Царев. По его словам, ипотечный портфель в этом году вырастет на 49%. Высокие показатели объясняются тем, что люди все чаще используют ипотеку, чтобы улучшить свои жилищные условия.

Также спикер посоветовал спокойно относиться к предостережениям центробанка по поводу перегрева ипотечного рынка.

- На наш взгляд, сейчас перегрева нет, - отметил Кирилл Царев. - В прошлом году сначала был рост рынка, потом коррекция, в том числе по ценам на жилье. Поэтому сказать, что существует какой-то пузырь, наверное, не совсем верно.