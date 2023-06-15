В мае россияне взяли рекордное количество потребительских кредитов. Фото: freepik.com.

В преддверии лета в России стали особенно часто брать кредиты. Например, в отделения Сбербанка оформить эту услугу обратились более 1,5 миллионов человек. Итоговая сумма вышла на 322,6 миллиардов рублей. Из-за этого всего за месяц портфель банка по этому виду кредитования вырос на 85 миллиардов рублей и превысил отметку 3,6 триллиона рублей.

При этом в Северо-Западном федеральном округе за май взяли на 22% больше кредитов, чем в апреле. На первом месте ожидаемо стоит Санкт-Петербург, где сумма займов составила 12,3 миллиардов рублей. На втором месте оказалась Ленинградская область (3,55 миллиардов рублей). Третье место досталось Архангельской области (3,4 миллиардов рублей).

Всего за пять месяцев 2023 года россияне взяли в 2,3 раза больше потребительских кредитов, чем за тот же период в 2022 году, и на 24% больше, чем в 2021 году.