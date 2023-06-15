Углеродный след не пройдет: ученые из Самары придумали, как предотвратить выброс углеродов в атмосферу

Ученые из Самары придумали, как предотвратить выброс углеродов в атмосферу. Фото: НОЦ «Инженерия будущего».

Выбросы парниковых газов в атмосферу нашей планеты - серьезная проблема современности. Над ней ломают голову ученые всего мира. Решить вопрос новым способом предложили ученые из Самарского государственного технического университета (СамГТУ). Результатом их работы стала установка для генерации водорода из метана, которая предотвращает выброс углеродов в атмосферные слои.

- Водород давно получают из метана - это один из самых эффективных способов, - пояснил руководитель кафедры «Химическая технология переработки нефти и газа» СамГТУ Сергей Востриков. - При этом С02 выделяется в атмосферу, причем, в довольно больших количествах. Суть разработки в том, что у нас выделяется углерод, а не С02 в качестве твердого материала. Его можно использовать для дорожных покрытий, строительных материалов. Преимущество метода в том, что не будет происходить лишних выбросов в атмосферу.

Впервые чудо техники представили на Дне науки. Установка по генерации водорода из метана всерьез заинтересовала все научное сообщество. Авторы идеи работали под эгидой Научно-образовательного центра (НОЦ) «Инженерия будущего». Проект объединяет науку и реальный сектор экономики. В него входят университеты шести регионов страны, что помогает ученым вместе разрабатывать инновационные проекты и продвигать их в массы.

- Благодаря диалогу между наукой и промышленностью, у нас появляются точки пересечения, которые реально могут стать точками роста, - рассказал Сергей Востриков. - В нашем изобретении первый этап отработала Самара. СамГТУ и СНИУ имени Королева, где Политех нашел способ генерации водорода из метана с получением углерода и транспортировка водорода. Мордовский университет занимается следующим этапом - генерацией водорода из воды.

По словам автором проекта, сейчас происходит декарбонизация экономики - снижение углеродного следа, выбросов углеродов в атмосферу. Чтобы мотивировать к этому предприятия, планируют ввести трансграничный углеродный налога. Все производства, ответственные за выбросы углерода, обязаны будут платить налог. Есть возможность подмешивать водород в существующие трубы: тогда налог будет ниже, а экономический эффект - выше.

Пока установка генерации водорода из метана представляет собой лабораторный макет с производительностью несколько литров водорода в час.