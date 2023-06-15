Рассказывает анекдоты и спорит о политике: Нейросеть «Жириновский» презентовали в рамках ПМЭФ-23

Нейросеть говорит голосом известного политика.

В рамках Петербургского Международного экономического форума 15 июня на площадке презентовали нейросеть «Жириновский». Искусственный интеллект, представленный ЛДПР, отвечает на вопросы голосом известного политика. Главной задачей нейросети создатели считают – просвещение. Участникам форума «Жириновского» показал депутат ЛДПР Владимир Кошелев.

- Нейросеть «Жириновский» будет работать на благо страны, - отметил Кошелев.

По словам лидера партии Леонида Слуцкого, у проекта нет аналогов. Известно, что нейросеть обучали с помощью выступлений, высказываний и интервью политика.

Во время презентации виртуальный Жириновский рассказал гостям пару анекдотов и ответил на вопрос о том, каким он видит фильм о себе.

Напомним, Владимир Жириновский умер 6 апреля 2022 года. Смерть наступила из-за сильной болезни. Лидеру партии ЛДПР было 75 лет. Сначала он попал в больницу в феврале, где и оборвалась его жизнь через несколько месяцев.