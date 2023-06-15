Сбер, Правительство Санкт-Петербурга и Центр Алмазова заключили соглашение о сотрудничестве

Документ подписали Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и генеральный директор Центра Алмазова Евгений Шляхто. Фото: пресс-служба Сбербанка.

На Петербургском международном экономическом форуме Сбер, Правительство Санкт-Петербурга и ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова» Минздрава РФ заключили трёхстороннее соглашение о сотрудничестве. Документ подписали Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и генеральный директор Центра Алмазова Евгений Шляхто.

В фокусе внимания — взаимодействие сторон в сферах образования и здравоохранения, реализация совместных проектов в области цифровизации, искусственного интеллекта (ИИ), инновационных разработок, а также персонализированной и ценностно-ориентированной медицины.

Технологии и компетенции Сбера, компаний-партнёров и Центра Алмазова будут применяться для реализации перспективных программ и планов комплексного развития системы здравоохранения Санкт-Петербурга, в том числе направленных на цифровизацию и развитие медицинских организаций города. Стороны также договорились о совместной разработке цифровых продуктов, участии в экспертной оценке стратегических инициатив региона, практическом внедрении наукоёмких медицинских технологий в больницах и поликлиниках города.

Важным направлением сотрудничества станут образовательные проекты в здравоохранении, оказание организационной, методической и научной поддержки лечебно-профилактическим медицинским организациям, образовательным и научно-клиническим учреждениям Санкт-Петербурга, в том числе привлечение молодых специалистов, обмен компетенциями и организация работы над инновационными продуктами с использованием ресурсов сторон.

Фото: пресс-служба Сбербанка.

Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка:

«Наше соглашение с Правительством Санкт-Петербурга и одним из ведущих исследовательских медицинских центров нашей страны направлено на совершенствование системы здравоохранения Северной столицы. Сбер постоянно разрабатывает новые технологичные сервисы и готов делиться своими разработками. Уверен, что наши решения и компетенции Центра Алмазова помогут вывести здравоохранение Санкт-Петербурга на новый уровень, чтобы обеспечить жителям города современное качественное медицинское обслуживание».

Евгений Шляхто, генеральный директор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр имени В. А. Алмазова» Минздрава России, президент Российского кардиологического общества:

«Центр Алмазова давно и активно сотрудничает с Правительством города в направлении развития системы здравоохранения Санкт-Петербурга. В коллаборации со Сбером мы будем участвовать в разработках цифровых продуктов для здравоохранения, развивать технологии ИИ, продвигать принципы персонализированной медицины и внедрять их в лечебно-профилактические организации Санкт-Петербурга. Центр Алмазова уже использует различные модели искусственного интеллекта в практической клинической деятельности и готов для более тесного взаимодействия по обмену опытом. Благодаря соглашению, совместные усилия Правительства Санкт-Петербурга, Центра Алмазова и Сбера будут направлены на решение задач, поставленных Президентом в рамках национальных проектов «Здравоохранение», «Демография», «Образование» при поддержке Минздрава России».

Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга:

«Президент России Владимир Владимирович Путин подчеркнул, что развитие цифровой экономики – это вопрос национальной безопасности, независимости страны. В Петербурге принята Стратегия цифровой трансформации. Один из ее приоритетов – цифровая медицина. В этой работе очень востребованы новейшие технологии Сбера и Центра имени Алмазова. Будем расширять наше сотрудничество. Он отметил, что городское здравоохранение сегодня активно переходит на электронные медицинские карты. Внедряются электронные сервисы для врачей и пациентов». Реклама.