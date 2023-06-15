Сбер и группа компаний «КВС» заключили соглашение о партнерстве. Фото: пресс-служба Сбербанка.

На Петербургском международном экономическом форуме Сбер и ГК «КВС» подписали соглашение о сотрудничестве сроком на три года, в рамках которого девелопер сможет привлечь средства для строительства новых объектов.

В частности, речь идёт о возведении многоквартирного жилого квартала «Б15» с подземной автостоянкой, детским садом, школой и прочими объектами социального назначения. Кроме того, планируется строительство объектов улично-дорожной сети, инженерной инфраструктуры и коммерческих площадей.

Виктор Вентимилла Алонсо, председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк:

«Кроме финансирования строительства жилых объектов, соглашение предусматривает сотрудничество по ипотечному кредитованию участников долевого строительства. От таких договоренностей в итоге выигрывает наш общий потребитель. Именно он получает качественные услуги и выгодные предложения от банка и строительной компании для решения своих жилищных вопросов».

Сергей Ярошенко, генеральный директор группы компаний КВС:

«Плотное взаимодействие и развитие партнёрских отношений ГК «КВС» и Сбербанка позволяют реализовывать масштабные проекты. Так, с помощью проектного финансирования, нами будет возведён жилой квартал бизнес-класса «Б15». Благодаря ему мы подарим городу комфортное жильё высокого уровня и новые объекты социального значения. А сотрудничество по кредитованию позволит расширить условия и предоставить качественный ипотечный продукт нашим клиентам». Реклама.