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Экономика15 июня 2023 19:05

Сбер и Авиакомпания «Россия» заключили соглашение о намерениях

Документ подписан на площадке Петербургского международного экономического форума
Сбер и Авиакомпания «Россия» заключили соглашение о намерениях. Фото: пресс-служба Сбербанка.

Сбер и Авиакомпания «Россия» заключили соглашение о намерениях. Фото: пресс-служба Сбербанка.

Авиакомпания «Россия» (Группа Аэрофлот) и Сбербанк заключили соглашение о намерениях с целью укрепления партнерских отношений и повышения эффективности деятельности авиакомпании. Документ подписан на площадке Петербургского международного экономического форума.

Соглашение предусматривает развитие приоритетных направлений сотрудничества, в числе которых финансирование сделок по поставкам воздушных судов, комплексное банковское обслуживание счетов, внедрение современных банковских технологий и другие совместные программы.

Благодаря разветвленной региональной сети банка перевозчик имеет возможность проводить расчеты за наземное и техническое обслуживание с аэропортами на территории субъектов Российской Федерации и дружественных странах. Реклама.

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