Жара до 25 градусов: Главный синоптик Петербурга Колесов рассказал о погоде на выходных

В субботу будет теплее, чем в воскресенье. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал о погоде в Северной столице на выходных. Но самый теплый день на текущей неделе – пятница, 16 июня. Воздух прогреется до 28 градусов, хотя еще ни разу не было теплее 25 градусов. В выходные дни температура воздуха составит от 22 до 25 градусов. В субботу будет даже теплее, чем в воскресенье.

- Осадков у нас нет уже целую неделю, и перспективы сухой второй декады остаются. Рассчитывать на осадки надо только в начале третье декады июня, ориентировочно 22-23 числа, конечно, если изменений в атмосфере опять не произойдет, - рассказал синоптик в своем телеграм-канале.

Александр Колесов сообщил также о том, что в водоемах прогрелась вода. Температура Невы сейчас составляет 17 градусов, но около Кронштадта на один градус теплее. Более пригодная по температуре вода в Лисьем Носу и Шепелево – 21 градус, но только потому что там мелко.